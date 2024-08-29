Cyberpunk 2077 Nachfolger und The Witcher 4 machen Fortschritte

CD Project Red hat diese Woche bekannt gegeben, dass man vor einem wichtigen Meilenstein steht und das nächste Spiel der Witcher-Saga (also The Witcher 4, aber die Reihe startet neu) kurz vor der „vollwertigen Produktionsphase“ steht.

Es ist noch unklar, wann das Entwicklerstudio das Spiel zeigen wird, aber ich gehe nicht 2025 davon aus, da wird es maximal einen Teaser geben, damit man noch im Gespräch bleibt. Auch beim Cyberpunk 2077-Nachfolger tut sich wieder etwas.

Das erste Halbjahr 2024 war sehr ereignisreich und man baut das neue Team in Boston für ein neues Spiel im Cyberpunk-Universum auf. Vor ein paar Wochen hat man bereits erklärt, warum es für den Nachfolger einen Wechsel in die USA gab.

Auf dieses Spiel wird man aber wohl noch länger warten müssen, denn da befindet man sich noch in der Planungsphase und probiert viel aus. Ich bin wirklich extrem gespannt, wohin die Reise von Cyberpunk 2077 geht, denn nach dem schwierigen Start hat sich das Spiel mit dem DLC zu einem meiner Lieblingsspiele entwickelt.