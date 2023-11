Kaffee und Snacks schnell geliefert: Wolt und Starbucks verkünden Partnerschaft

Der finnische Lieferservice Wolt kündigt eine strategische Partnerschaft mit Starbucks Deutschland an, um die Verfügbarkeit von Starbucks-Produkten in Deutschland auszuweiten.

In diesem Rahmen wird Wolt ab sofort Kaffeekreationen und Snacks aus über 80 Starbucks-Filialen in ganz Deutschland an seine Kunden liefern (Beispiel). Weitere Starbucks-Filialen sollen in den kommenden Monaten folgen. Diese Partnerschaft markiert die Expansion von Wolt und die enge Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft DoorDash und Starbucks in nunmehr 14 Ländern weltweit.

Durch die Kooperation können Starbucks-Kunden in Deutschland ihre Getränke und Snacks zu Hause konsumieren. Die Partnerschaft ermöglicht es Wolt, sein Angebot an Starbucks-Produkten zu erweitern. Damit baut Wolt sein Lieferangebot kontinuierlich aus und stärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt.

Für den deutschen Markt stellt Wolt Drive eine kleine „Logistikrevolution“ dar, da den Händlern keine Provision abgezogen wird. Stattdessen wird eine Gebühr pro Bestellung erhoben. So kann jeder Händler die Logistikplattform von Wolt Drive nutzen.

