KBA veröffentlicht Datenplattform mit Fokus auf Elektromobilität

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat in dieser Woche ein neues Statistikportal veröffentlicht. Ziel des Angebotes ist es, die statistischen Daten des KBA besser zugänglich zu machen und die Nutzbarkeit durch interaktive Funktionen zu verbessern.

Das Portal bietet unter anderem interaktive Karten, Filterfunktionen sowie umfangreiche Metainformationen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzergruppen ausgerichtet sind. Die Daten können heruntergeladen und weiterverarbeitet werden.

Zum Start enthält das Portal Informationen zu verschiedenen Themen rund um Fahrzeuge, deren Zulassung und Verkehrssicherheit. Die Nutzer können sich unter anderem das Verhältnis von zugelassenen Fahrzeugen zur Bevölkerung auf Länder- und Zulassungsbezirksebene anzeigen lassen oder die Bestandsdaten nach Herstellern, Modellreihen, Segmenten, Antriebsarten und Aufbauten analysieren. Auch Daten zur Elektromobilität sind enthalten.

Statistikportal mit vielen Informationen zur Elektromobilität

Im Bereich der Elektromobilität werden unter anderem der Bestand an Elektrofahrzeugen und die Verfügbarkeit von öffentlichen Ladesäulen auf verschiedenen regionalen Ebenen dargestellt. Anhand von Rasterzellenkarten können Zusammenhänge zwischen Ladeinfrastruktur und Fahrzeugbestand analysiert werden. So können regionale Unterschiede in der Verbreitung der Elektromobilität sichtbar gemacht werden.

Darüber hinaus bietet das Portal statistische Informationen zu Autofahrern, beispielsweise zu bestimmten Verkehrsverstößen wie Drogen- oder Geschwindigkeitsverstößen. Diese Daten sind sowohl auf Ebene der Bundesländer als auch für das gesamte Bundesgebiet verfügbar. Auch Informationen über den deutschen Güterkraftverkehrsbestand sind über das Portal abrufbar. Laut KBA ist geplant, das Angebot in Zukunft kontinuierlich auszubauen.