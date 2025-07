Kein Aprilscherz: Amazon Prime Video wird zum TV-Sender

Das ist kein Aprilscherz, denn schon seit Wochen ist bekannt, dass Amazon einen eigenen TV-Sender für Prime Video geplant hat. Dieser startet am 17. April 2025 in der „Prime Video App auf allen kompatiblen Endgeräten“, so Amazon heute.

Den Anfang machen die ersten beiden Folgen der 6. Staffel von LOL: Last One Laughing, die am Starttag in der Prime Time um 20:15 Uhr zu sehen sind. Der neue Live-TV-Bereich ist in der App zu finden und für Prime-Nutzer komplett kostenlos.

Neben LOL zeigt Amazon dort laut eigenen Angaben auch Inhalte von Reacher, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout oder Culpa Mia – Meine Schuld und auch die Liveübertragung des Top-Spiels der UEFA Champions League ist dabei.

Es handelt sich um ein „lineares Rund-um-die-Uhr Programm mit Werbepausen“, so Amazon. Am Ende bekommt man also das, was die Streamingdienste seit ein paar Jahren bekämpfen (und mich erfolgreich vom linearen TV weggeholt hat).

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

