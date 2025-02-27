Dienste

Amazon Prime Video geht ab April neue Wege

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Amazon Prime Video 2021 Header

Die Streamingplattformen haben sich in den letzten Jahren durchaus dem linearen TV angenähert, sei es mit wöchentlichen Folgen zu festen Zeiten oder mit Werbung zwischen den Inhalten. Ab April geht Amazon mit Prime Video noch etwas weiter.

Ein Live-Sender von Amazon Prime Video

Am 17. April startet ein eigener und linearer TV-Sender bei Amazon Prime Video, der „rund um die Uhr kuratierte Highlights“ zeigen wird, so Christoph Schneider bei DWDL. Dieser Schritt sei eher ein „Serviervorschlag“ für unentschlossene Nutzer.

Manchmal sieht man „den Wald vor lauter Bäumen nicht“, weil es so viele Dinge bei Amazon Prime Video gibt, das überfordert viele. Der neue Sender ist ein Teil von Amazon Prime Video und es gibt Werbung, sie soll jedoch „überschaubar“ sein.

Wer einen Inhalt sieht, der ihm gefällt, der kann direkt danach (sofern vorhanden) weitere Inhalte (wie neue Folgen) bei Amazon Prime Video schauen, dann auch unabhängig vom linearen Sender. Das dürfte hier auch das Ziel von Amazon sein.

Streamingdienste entwickeln sich zurück

Ich finde es durchaus schade, wie sich die Dienste in den letzten Jahren entwickelt haben, denn sie werden immer teurer, die Qualität nimmt hier und da ab, es gibt Werbung, manchmal wöchentliche Formate und jetzt noch das lineare Fernsehen.

Wir haben uns vor Jahren mit Freude vom klassischen TV getrennt, aber es scheint so, als ob das ein großer Teil der Menschen eigentlich gar nicht so schlecht findet. Und praktischerweise (siehe Werbung) ist das auch noch lukrativ für die Anbieter.

Netflix Logo Header

Netflix Neuheiten: Das seht ihr im März 2025

Der Online-Videoservice Netflix hat in dieser Woche seine März-Neuheiten 2025 verkündet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Neuzugänge.…

27. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. tricki 🪴
    sagt am

    Vielleicht sollte man sich überlegen, ob man nicht mehr Alternativen zu diesem ganzen Ami-Schrott findet.

    Antworten
  2. Sam 🏅
    sagt am

    Ist schon verrückt wie es sich entwickelt hat. Am Ende haben wir wieder die gleiche Situation wie vor 20 Jahren, nur dass wir diesmal für Fernsehen mit Werbung auch noch Geld bezahlen…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Amazon Prime Video geht ab April neue Wege
Weitere Neuigkeiten
Der ganz neue BMW iX3 macht sich bereit
in Mobilität
Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Mittelklasse-Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit
in Smartphones
Samsung beendet die alte Smartwatch-Ära
in Wearables
Mega SIM: Neue Tarife ab sofort verfügbar
in Tarife
Deutschland und Frankreich starten Allianz gegen Desinformation: ARTE und Deutsche Welle im Fokus
in News
Dkb Header
DKB startet Prämien-Aktion fürs Girokonto – 100 € Bonus
in Fintech
Apple Airpods Header
Apple: Die „große Zukunft“ der AirPods steht an
in Audio
Xbox Ps5 Pro Ad
Zukunft der Xbox: „Den Konsolenkrieg beenden“
in Gaming
Apple iPhone 17 und das Ende der SIM-Karte in Deutschland
in Smartphones
Nintendo Direct im September: Ein „großes“ Event steht bald an
in Gaming