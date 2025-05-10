News

KI erobert Deutschland – doch fast niemand traut ihr

8 Kommentare
Die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz (KI) hat in Deutschland deutlich zugenommen. Laut einer Bitkom-Umfrage nutzen inzwischen 67 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren Dienste wie ChatGPT, Copilot oder Gemini – ein starker Anstieg gegenüber 40 Prozent im Vorjahr.

Gleichzeitig gibt es große Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von KI-Anbietern aus den USA und China. Eine Mehrheit wünscht sich mehr Unabhängigkeit und spricht sich für eine gezielte Förderung eines eigenständigen KI-Standorts Deutschland aus. Die Forderungen reichen von staatlichen Investitionen in Rechenzentren bis hin zu angepassten Regulierungen, die Innovationen nicht behindern dürfen.

Die Einstellungen zu KI sind gemischt. Zwar überwiegt die Ansicht, dass KI Chancen bietet, aber es gibt auch Ängste, etwa vor Kontrollverlust, Fehlern und Datenmissbrauch. KI wird in vielen Lebensbereichen als nützlich angesehen, insbesondere in der Verwaltung, der Cybersicherheit und im Gesundheitswesen.

Skeptisch sind die Menschen jedoch gegenüber dem Einsatz von KI im Militär, in der Politik oder im kulturellen Bereich. Die Herkunft des KI-Anbieters ist für viele entscheidend: Deutsche Anbieter werden bevorzugt, in der Praxis dominieren jedoch weiterhin US-amerikanische Anbieter den Markt.

Berufliche Nutzung und gesellschaftliche Wahrnehmung von KI

Auch im beruflichen Kontext ist KI auf dem Vormarsch. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen wünscht sich Unterstützung durch KI, 17 Prozent nutzen sie bereits, 10 Prozent davon ohne Wissen des Arbeitgebers. Während viele in KI vor allem ein Assistenzsystem für Routineaufgaben sehen, bleibt sie als Quelle von Expertenwissen oder kreativen Impulsen bislang im Hintergrund.

Die bekanntesten Vorteile sind Zeitersparnis und Fehlerreduktion, während auf der negativen Seite Vertrauensfragen und der Verlust menschlicher Interaktion genannt werden. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Einsatz durch klare Regeln und Schulungen zu begleiten.

Die Wahrnehmung von KI unterscheidet sich deutlich zwischen Nutzern und Nicht-Nutzern. Nutzer berichten häufiger von positiven Effekten wie Erleichterung im Alltag, Spaß und Zeitersparnis. Nicht-Nutzer hingegen empfinden Unsicherheit, Überforderung und Ablehnung.

Eine Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass KI die Gesellschaft spätestens in fünf Jahren spürbar verändern wird. Mein Gefühl sagt mir, dass dies bereits früher der Fall sein wird.


  Cress 🌀
    sagt am

    Ich denke der größte Unterschied ist wie damals mit den PCs während meiner Kindheit – während viele Angst haben oder sich da nicht rantrauen, benutze ich es einfach täglich, damit ich weiter fit darin bleibe.

    Antworten
  Jan 🌟
    sagt am

    Man muss halt selektieren und nur dass nutzen, was auch wirklich im Alltag hilft. Für sind das vor allem Erleichterungen beim Programmieren und zusammenfassen / schreiben / prüfen von (wissenschaftlichen) Texten. Auch bei der Bildbearbeitung gibt es einige sinnvolle Funktionen.

    Was ich wiederum nicht verstehe ist, wenn jemand Google mit aktuellen Sprachmodellen ersetzt, um bspw. Fakten zu suchen. Dafür halluzinieren diese noch viel zu viel und zuletzt (bei ChatGPT) sogar wieder mehr als früher.

    Antworten
  Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🌟
    sagt am

    „Eine Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass KI die Gesellschaft spätestens in fünf Jahren spürbar verändern wird. Mein Gefühl sagt mir, dass dies bereits früher der Fall sein wird.“

    Deutlich früher. 2 Jahre maximal.

    Antworten
  Max 🔱
    sagt am

    Ich bin auch noch skeptisch gegenüber der KI. Man weiß ja nie ob es mal ein Eigenleben entwickelt.

    Antworten
    Hens 👋
      sagt am zu Max ⇡

      Dir ist aber schon klar, dass man zwar immer von KI sprechen das aber definitiv keine KIs sind..
      Es sind einfach Large Langauge Modelle die dir antworten geben die sie anhand von Wahrscheinlichkeiten über Vektoren berechnet haben.

      Es ist viel Rechenpower und Mathe aber nichts was wirklich denken kann und vor allem nicht selbständig. Es berechnet nur wahrscheinlichkeiten welcher Buchstaben als nächstes kommt.

      Antworten
      hugo 🌀
        sagt am zu Hens ⇡

        es geht mehr, um das eigene handeln. was du als denken bezeichnest, ist nichts anderes als mathemathik. der Mensch wiegt ebenfalls jede entscheidung ab und wählt für sich die beste option

        Antworten
        Spiritogre 🔅
          sagt am zu hugo ⇡

          Wobei dem Menschen da in der Regel die Hormone reinpfuschen, KIs haben sowas nicht.

          Antworten
      René Hesse 🔱
        sagt am zu Hens ⇡

        Large Language Models sind Teil der Künstlichen Intelligenz. Sie lernen aus Daten und erkennen Muster, was für KI typisch ist. Sie berechnen zwar Wahrscheinlichkeiten, aber so kompliziert, dass man danach sehr gut verstehen kann, was gesagt wird.
        Und auch wenn sie nicht so denken wie Menschen, können sie doch viele Dinge, die mit Denken zu tun haben, wie zum Beispiel Schlussfolgern oder Problemlösen.

        Antworten

