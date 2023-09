Kia EV4 als kompaktes Elektroauto gesichtet

Kia baut das Portfolio an Elektroautos aus und das nicht nur nach oben (mit dem Kia EV9), sondern auch nach unten (mit dem Kia EV5). Richtig kompakte Modelle wie ein Kia EV1 sollen auch kommen, doch davor steht wohl der neue Kia EV4 an.

Wir haben schon 2021 gehört, dass Kia einen EV4 plant und es sieht so aus, als ob wir so langsam aber sicher auf eine Ankündigung zusteuern. In den USA wurden die ersten Testwagen gesichtet, bei denen es sich um den Kia EV4 handeln dürfte.

Es wird wieder eine SUV-Form geben, aber das wundert uns nicht, denn der Kia EV4 wird derzeit als Nachfolger für den elektrischen Kia Soul gehandelt. Der wird noch ohne Elektro-Plattform gebaut, das könnte sich dann beim Kia EV4 ändern.

