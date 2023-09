Zeekr bringt zweites Elektroauto nach Europa

Geely hat bereits die ersten Einheiten des Zeekr 001 auf den Weg nach Europa geschickt, doch das in meinen Augen spannendere Elektroauto ist der Zeekr X, da dieser kompakter und vor allem günstiger ist. Große Elektro-SUVs gibt es genug.

Der Zeekr X blickt auf ca. 445 km Reichweite und kommt mit bis zu 315 kW (428 PS, Dual-Motor) daher. Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass er bei 44,990 Euro in Deutschland startet und die deutsche Produktseite ist auch schon online.

Heute hat Zeekr bekannt gegeben, dass man die ersten Einheiten auf den Weg zu uns nach Europa geschickt hat, sie werden also noch in diesem Herbst/Winter bei ersten Kunden stehen. In China wird der Zeekr X schon etwas länger angeboten.

Das Pendant zum Zeekr X wären Modelle wie der kommende Volvo EX30 oder der Smart #1, das sind sehr ähnliche Autos von Geely (gleiche Plattform). Sie sollen Alternativen für Elektroautos wie den VW ID.3 und andere Kompaktwagen sein.

