Mobilität

Kia EV6 GT: Neue Version kommt Anfang 2025 nach Deutschland

Autor-Bild
Von
|
Kia Ev6 Gt 2025 Header

Kia kündigte letzten Monat den neuen EV6 GT an, nannte aber nur erste Details und zeigte noch keine Bilder. Diese hat man heute nachgereicht und verraten, dass der neue Kia EV6 GT nach Deutschland kommt. Anfang 2025 geht es los und man wird die Preise im Januar nennen. Heute ging es um das Design und um die Daten.

Kia Ev6 Gt 2025 Front

Es gibt eine neue Optik, es gibt einen überarbeiteten Sound und „Virtual Gear Shift“ ist ebenfalls mit dabei, das kennen wir bereits vom Hyundai Ioniq 5 N als N e-shift. Die Idee ist eine Fake-Kupplung, die ich erst vor ein paar Wochen getestet habe.

Und auf dem Papier? Der Akku wächst von 77,4 kWh auf 84 kWh, womit sich die Reichweite von 424 km auf 450 km steigert. Die Ladeleistung wurde ebenfalls ein bisschen nach oben angepasst, damit es bei den 18 Minuten von 10 auf 80 bleibt.

Kia Ev6 Gt 2025 Heck

Leistung? 478 kW (650 PS, bisher 430 kW/585 PS) mit Launch Control, sonst gibt es 448 kW (609 PS) im Alltag. Kia hat laut eigenen Angaben das Fahrwerk weiter optimiert und von 0 auf 100 km/h geht es in 3,5 Sekunden. Damit ist er übrigens nicht schneller, als der Vorgänger, und es bleibt auch bei den bekannten 260 km/h.

Ansonsten ist es eben der bekannte Kia EV6 als Facelift, der etwas günstiger als die alte Version startete. Gut möglich, dass der neue Kia EV6 GT also ab 2025 bei unter 70.000 Euro startet, aber den Preis gibt es erst im Januar, da wartet man noch.

Kia Ev6 Gt 2025 Innen

Kia Ev6 Gt 2025 Header

Kia EV6 GT: Neue Version kommt Anfang 2025 nach Deutschland

Kia kündigte letzten Monat den neuen EV6 GT an, nannte aber nur erste Details und zeigte noch keine Bilder. Diese…

11. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV6 GT: Neue Version kommt Anfang 2025 nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming
Volkswagen gibt neues Elektroauto als reine Studie in Auftrag
in Mobilität
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News