Kia EV6 GT: Neue Version kommt Anfang 2025 nach Deutschland

Kia kündigte letzten Monat den neuen EV6 GT an, nannte aber nur erste Details und zeigte noch keine Bilder. Diese hat man heute nachgereicht und verraten, dass der neue Kia EV6 GT nach Deutschland kommt. Anfang 2025 geht es los und man wird die Preise im Januar nennen. Heute ging es um das Design und um die Daten.

Es gibt eine neue Optik, es gibt einen überarbeiteten Sound und „Virtual Gear Shift“ ist ebenfalls mit dabei, das kennen wir bereits vom Hyundai Ioniq 5 N als N e-shift. Die Idee ist eine Fake-Kupplung, die ich erst vor ein paar Wochen getestet habe.

Und auf dem Papier? Der Akku wächst von 77,4 kWh auf 84 kWh, womit sich die Reichweite von 424 km auf 450 km steigert. Die Ladeleistung wurde ebenfalls ein bisschen nach oben angepasst, damit es bei den 18 Minuten von 10 auf 80 bleibt.

Leistung? 478 kW (650 PS, bisher 430 kW/585 PS) mit Launch Control, sonst gibt es 448 kW (609 PS) im Alltag. Kia hat laut eigenen Angaben das Fahrwerk weiter optimiert und von 0 auf 100 km/h geht es in 3,5 Sekunden. Damit ist er übrigens nicht schneller, als der Vorgänger, und es bleibt auch bei den bekannten 260 km/h.

Ansonsten ist es eben der bekannte Kia EV6 als Facelift, der etwas günstiger als die alte Version startete. Gut möglich, dass der neue Kia EV6 GT also ab 2025 bei unter 70.000 Euro startet, aber den Preis gibt es erst im Januar, da wartet man noch.