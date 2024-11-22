Mobilität

Kia EV6 GT: Neue Version für 2025 knackt 600 PS

Autor-Bild
Von
|
Kia Ev6 Gt 2025 Header

Kia startet gerade mit dem neuen EV6 in Deutschland durch, aber es wird hier auch wieder einen richtigen GT geben. Heute hat Kia den neuen Kia EV6 GT für 2025 im Rahmen der Los Angeles International Auto Show 2024 ganz offiziell bestätigt.

Der neue Kia EV6 GT kommt mit 601 PS im Alltag daher, im GT-Modus sind aber auch bis zu 641 PS möglich. Es gibt also ein kleines bisschen weniger Power, als beim Hyundai Ioniq 5 N mit 478 kW (650 PS), aber das wird man kaum spüren.

Kia Ev6 Gt 2025 Front

Wie erwartet ist jetzt auch die Fake-Kupplung bei Kia mit von der Partie, was wir von Hyundai als N e-shift kennen. Bei Kia heißt es einfach nur Virtual Gear Shift. In diesem Modus wird euch ein Schaltvorgang wie bei einem Verbrenner simuliert.

Darüber hinaus hat Kia das Fahrverhalten des neuen EV6 GT optimiert und den Sound im Innenraum ebenfalls (ist jetzt ruhiger). Und natürlich gibt es auch den neuen Akku mit 84 kWh für mehr Reichweite, den wir vom normalen EV6 kennen.

Kia Ev6 Gt 2025 Heck

Weitere Details fehlen bisher noch, aber da der Kia EV6 mit dem Facelift eine etwas bessere Ausstattung bekam und günstiger wurde, wäre das auch beim Kia EV6 GT möglich. Der aktuelle GT startet bei 72.990 Euro, unter 70.000 Euro wären möglich.

Gefällt mir eigentlich ganz gut, der Hyundai Ioniq 5 N war für mich ein bisschen too much vor ein paar Tagen, der Kia EV6 GT sagt mir mehr zu. Warten wir mal finale Details wie Preis und Reichweite für Deutschland ab, wir reichen das dann nach.

Wichtiger Hinweis: Die Bilder im Beitrag zeigen die neue GT-Line des Kia EV6 (mit Facelift) und noch nicht den Kia EV6 GT. Diesen haben wir aber auch vor ein paar Wochen gesehen und er wird wohl noch eine kleine Ecke aggressiver aussehen.

Kia Ev6 Gt 2025 Detail

Honda Acura Performance Ev Front

Honda entwickelt „Game Changer“ für Elektroautos

Honda ist nicht als Vorzeigemarke für Elektroautos bekannt, aber Honda hat den Trend erkannt und startet neu durch. Ein wichtiges…

21. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV6 GT: Neue Version für 2025 knackt 600 PS
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News
Wetter Regen Gewitter
Deutsche Versicherer warnen vor Folgen des Klimawandels
in Marktgeschehen