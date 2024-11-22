Kia EV6 GT: Neue Version für 2025 knackt 600 PS

Kia startet gerade mit dem neuen EV6 in Deutschland durch, aber es wird hier auch wieder einen richtigen GT geben. Heute hat Kia den neuen Kia EV6 GT für 2025 im Rahmen der Los Angeles International Auto Show 2024 ganz offiziell bestätigt.

Der neue Kia EV6 GT kommt mit 601 PS im Alltag daher, im GT-Modus sind aber auch bis zu 641 PS möglich. Es gibt also ein kleines bisschen weniger Power, als beim Hyundai Ioniq 5 N mit 478 kW (650 PS), aber das wird man kaum spüren.

Wie erwartet ist jetzt auch die Fake-Kupplung bei Kia mit von der Partie, was wir von Hyundai als N e-shift kennen. Bei Kia heißt es einfach nur Virtual Gear Shift. In diesem Modus wird euch ein Schaltvorgang wie bei einem Verbrenner simuliert.

Darüber hinaus hat Kia das Fahrverhalten des neuen EV6 GT optimiert und den Sound im Innenraum ebenfalls (ist jetzt ruhiger). Und natürlich gibt es auch den neuen Akku mit 84 kWh für mehr Reichweite, den wir vom normalen EV6 kennen.

Weitere Details fehlen bisher noch, aber da der Kia EV6 mit dem Facelift eine etwas bessere Ausstattung bekam und günstiger wurde, wäre das auch beim Kia EV6 GT möglich. Der aktuelle GT startet bei 72.990 Euro, unter 70.000 Euro wären möglich.

Gefällt mir eigentlich ganz gut, der Hyundai Ioniq 5 N war für mich ein bisschen too much vor ein paar Tagen, der Kia EV6 GT sagt mir mehr zu. Warten wir mal finale Details wie Preis und Reichweite für Deutschland ab, wir reichen das dann nach.

Wichtiger Hinweis: Die Bilder im Beitrag zeigen die neue GT-Line des Kia EV6 (mit Facelift) und noch nicht den Kia EV6 GT. Diesen haben wir aber auch vor ein paar Wochen gesehen und er wird wohl noch eine kleine Ecke aggressiver aussehen.