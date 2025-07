Kia nennt Preis für neuen EV6 in Deutschland

Kia hat das Facelift für den neuen EV6 schon im Mai in Südkorea gezeigt, sich aber global im Sommer zurückgehalten. Vor ein paar Wochen deutete sich dann an, dass es im Herbst endlich auch global losgeht und jetzt gibt es Details für Deutschland.

Was ist neu? Es gibt eine frische Optik, es gibt einen überarbeiteten Innenraum, der laut Kia auch leiser ist, es gibt ein neues Infotainmentsystem, mehr Reichweite (bis zu 585 km) und der größere Akku mit 84 kWh kann schneller (258 kW) geladen werden. Fingerabdruck-Erkennung und der digitale Autoschlüssel sind auch dabei.

Es gibt mehrere Versionen des Kia EV6, von 125 bis 239 kW (170 bis 325 PS) kann man frei im Konfigurator wählen. Womit wir bei der wirklich spannenden Frage sind, denn der Konfigurator bei Kia ist bereits online und wir haben auch einen Preis.

Neuer Kia EV6 startet etwas günstiger

Der neue Kia EV6 startet bei 44.990 Euro und ist somit 2.000 Euro günstiger, damit folgt Kia dem aktuellen Preiskampf bei Elektroautos. Zugegeben, aktuell doch noch sehr zurückhaltend, aber ich rechne 2025 mit guten Rabatten bei den Händlern.

Der Kia EV6 GT fehlt, den alten GT kann man auch nicht mehr bestellen, aber wir wissen bereits, dass da ein großes Upgrade kommt. Kia wird hier wie Hyundai beim Ioniq 5 vorgehen, da wurde die neue N-Version ebenfalls unabhängig vorgestellt.

Kia konnte bisher über 210.000 Einheiten des EV6 verkaufen, davon über 18.000 in Deutschland, der neue EV6 soll dafür sorgen, dass die Nachfrage hoch bleibt. Der neue Kia EV6 GT dürfte bald folgen, aber dieser wird vielleicht erst 2025 gezeigt.

PS: Ich spiele ja gerne den Konfigurator durch und schaue, was die Top-Version mit Extras wirklich kostet und da standen bei mir am Ende über 67.000 Euro bei Kia an.

