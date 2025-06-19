Kia startet mit einer ganz neuen App durch

Kia hat bekannt gegeben, dass man das App-Angebot in Europa überarbeitet und den gleichen Schritt wie im Heimatland geht. Die Marke hat an ein „einheitliches Nutzererlebnis“ vorgesehen und will alle Dienste und Angebot in eine App packen.

Das bedeutet, dass die Fernsteuerung von Fahrzeugsystemen, die Navigation und Analyse des Fahrverhaltens, das Lademanagement, die Wartung und der Service in einer App zu finden sind, die es jetzt für Android und iOS in den beiden Stores gibt.

Eure aktuellen Kia-Nutzerdaten reichen zum Einloggen aus und die neue App ist eine Basis für die Zukunft, denn „weitere Dienste, wie flexible Mobilitätslösungen über Kia Drive, sind ebenfalls in Entwicklung“. Mit dem PV5 startet bei Kia jetzt auch eine neue Software (Android) im Auto, auch dafür ist die neue App dann ausgelegt.