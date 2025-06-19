Dienste

Kia startet mit einer ganz neuen App durch

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Kia hat bekannt gegeben, dass man das App-Angebot in Europa überarbeitet und den gleichen Schritt wie im Heimatland geht. Die Marke hat an ein „einheitliches Nutzererlebnis“ vorgesehen und will alle Dienste und Angebot in eine App packen.

Das bedeutet, dass die Fernsteuerung von Fahrzeugsystemen, die Navigation und Analyse des Fahrverhaltens, das Lademanagement, die Wartung und der Service in einer App zu finden sind, die es jetzt für Android und iOS in den beiden Stores gibt.

Eure aktuellen Kia-Nutzerdaten reichen zum Einloggen aus und die neue App ist eine Basis für die Zukunft, denn „weitere Dienste, wie flexible Mobilitätslösungen über Kia Drive, sind ebenfalls in Entwicklung“. Mit dem PV5 startet bei Kia jetzt auch eine neue Software (Android) im Auto, auch dafür ist die neue App dann ausgelegt.

Nissan Leaf ist zurück: „Das Comeback einer Ikone“

Nissan hat heute den ganz neuen Leaf final vorgestellt und bezeichnet die neue Version als „Rückkehr einer Ikone“. Mit dem…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas 🍀
    sagt am

    Wird wohl Hyundai nachziehen?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia startet mit einer ganz neuen App durch
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste