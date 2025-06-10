Android als Basis: Hyundai startet mit komplett neuer Software

Hyundai war vor zwei Jahren davon überzeugt, dass man das mit der Software komplett alleine hinbekommt, doch Ende letzten Jahres überraschte man mit der Ankündigung, dass man doch Android als Basis in den Autos nutzen möchte.

Ab 2026 soll es so richtig bei den Hyundai-Marken losgehen und Hyundai selbst hat auch schon einen ganz neuen Innenraum für kommendes Jahr versprochen. Doch den Anfang der komplett neuen Software wird eine andere Marke machen.

Kia wird mit dem PV5, der man jetzt in Südkorea vorbestellen kann, erstmals das „Pleos“ einführen. Das ist ein Wortspiel aus „pleo“ (mehr) und „OS“ (Operation System, Betriebssystem). Basis ist Android Automotive als Open Source-Version.

Die Dienste von Google selbst sind also nicht dabei und man wird sich, wie viele andere Autohersteller derzeit auch, selbst um die Apps dafür kümmern müssen. Es gibt bei einigen Marken den Glauben, dass man etwas unabhängig bleiben kann.

Der Kia PV5 basiert auf der E-GMP.S, es handelt sich dabei um eine Version der bekannten E-GMP (Electric Global Modular Platform), die wir vom EV6 und Co. kennen. Allerdings ist diese Version speziell für PBVs (Purpose Built Vehicles).

Details zu Pleos für die „normalen“ Modelle gibt es bisher noch keine, die Bilder im Beitrag zeigen die Umsetzung für den PV5. Die Optik wird wohl nicht so viel anders aussehen, aber das Infotainment selbst wird bei uns sicher etwas anders wirken.

Aktuell ist noch unklar, welche Apps und Dienste man sich bei der Hyundai Motor Group für Android Automotive im nächsten Jahr gesichert hat. Von Google selbst ist da aber bisher nichts zu sehen, ich sehe hier also kein Maps, YouTube und Co.

Optisch wirkt das ein bisschen wie eine schlechte Version von One UI (Samsung), aber wie gesagt, das kann 2026 und bei uns anders aussehen. Ein wichtiger Schritt für die Modelle der Hyundai-Marken, ich bin sehr auf die finalen Details gespannt.