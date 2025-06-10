Mobilität

Android als Basis: Hyundai startet mit komplett neuer Software

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Hyundai war vor zwei Jahren davon überzeugt, dass man das mit der Software komplett alleine hinbekommt, doch Ende letzten Jahres überraschte man mit der Ankündigung, dass man doch Android als Basis in den Autos nutzen möchte.

Ab 2026 soll es so richtig bei den Hyundai-Marken losgehen und Hyundai selbst hat auch schon einen ganz neuen Innenraum für kommendes Jahr versprochen. Doch den Anfang der komplett neuen Software wird eine andere Marke machen.

Kia wird mit dem PV5, der man jetzt in Südkorea vorbestellen kann, erstmals das „Pleos“ einführen. Das ist ein Wortspiel aus „pleo“ (mehr) und „OS“ (Operation System, Betriebssystem). Basis ist Android Automotive als Open Source-Version.

Die Dienste von Google selbst sind also nicht dabei und man wird sich, wie viele andere Autohersteller derzeit auch, selbst um die Apps dafür kümmern müssen. Es gibt bei einigen Marken den Glauben, dass man etwas unabhängig bleiben kann.

Der Kia PV5 basiert auf der E-GMP.S, es handelt sich dabei um eine Version der bekannten E-GMP (Electric Global Modular Platform), die wir vom EV6 und Co. kennen. Allerdings ist diese Version speziell für PBVs (Purpose Built Vehicles).

Details zu Pleos für die „normalen“ Modelle gibt es bisher noch keine, die Bilder im Beitrag zeigen die Umsetzung für den PV5. Die Optik wird wohl nicht so viel anders aussehen, aber das Infotainment selbst wird bei uns sicher etwas anders wirken.

Aktuell ist noch unklar, welche Apps und Dienste man sich bei der Hyundai Motor Group für Android Automotive im nächsten Jahr gesichert hat. Von Google selbst ist da aber bisher nichts zu sehen, ich sehe hier also kein Maps, YouTube und Co.

Optisch wirkt das ein bisschen wie eine schlechte Version von One UI (Samsung), aber wie gesagt, das kann 2026 und bei uns anders aussehen. Ein wichtiger Schritt für die Modelle der Hyundai-Marken, ich bin sehr auf die finalen Details gespannt.

Volkswagen denkt über ein „echtes“ Elektroauto für Familien nach

Der VW ID.7 ist durchaus für Familien geeignet, aber sehr groß und als Kombi eine teure Angelegenheit. Und auch der…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Denis Hill 👋
    sagt am

    wie kein google maps, man sieht es direkt an Hintergrund, das da maps läuft, wtf…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Android als Basis: Hyundai startet mit komplett neuer Software
Weitere Neuigkeiten
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen
Hyundai Ioniq 5 N Header
Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar
in News
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität
Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in Mobilität
girocard: Neue Einsatzmöglichkeiten im Ausland durch Co-Badging-Abkommen mit Discover
in Fintech
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig
in News