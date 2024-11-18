klarmobil startet Black Week im Telekom-Netz

Ab sofort startet auch bei klarmobil.de die Black Week mit einer Auswahl an verschiedenen Tarifen im Netz der Telekom.

Kunden können sich hier auch für monatlich kündbare Tarife entscheiden. Das ist meines Erachtens diesmal auch interessanter, denn bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis. Die monatlich kündbaren Tarife bieten Flexibilität, sind aber um 5 Euro pro Monat teurer als die Optionen mit 24 Monaten Laufzeit.

Die Tarife reichen von 25 GB bis 50 GB Datenvolumen bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s (LTE). Eine schnelle Übersicht der Aktion könnt ihr folgende Tabelle entnehmen.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.