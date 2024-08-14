Fintech

Klarna Festgeld+: Anpassung der Konditionen

Autor-Bild
Von
|
Klarna

Klarna hat die Zinsen für eines seiner Festgeldangebote mit verschiedenen Laufzeiten heute angepasst. Eine Übersicht dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Klarna Festgeld ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per PostIdent eröffnen. Die Konditionen des Klarna Festgeldes bleiben vorerst unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App verfügbar) werden allerdings ab sofort (14.08.24) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+

  • 6 Monate 3,58 % jährliche Zinsen
  • 12 Monate 3,56 % jährliche Zinsen
  • 18 Monate 3,58 % jährliche Zinsen
  • 24 Monate 3,43 % jährliche Zinsen
  • 36 Monate 3,24 % jährliche Zinsen
  • 48 Monate 3,17 % jährliche Zinsen

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android
in News
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables