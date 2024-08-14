Klarna Festgeld+: Anpassung der Konditionen

Klarna hat die Zinsen für eines seiner Festgeldangebote mit verschiedenen Laufzeiten heute angepasst. Eine Übersicht dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Klarna Festgeld ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per PostIdent eröffnen. Die Konditionen des Klarna Festgeldes bleiben vorerst unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App verfügbar) werden allerdings ab sofort (14.08.24) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+

6 Monate 3,58 % jährliche Zinsen

12 Monate 3,56 % jährliche Zinsen

18 Monate 3,58 % jährliche Zinsen

24 Monate 3,43 % jährliche Zinsen

36 Monate 3,24 % jährliche Zinsen

48 Monate 3,17 % jährliche Zinsen

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

