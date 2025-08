Knall bei Volkswagen: Die Krise hat Folgen für VW

Die Geschäftszahlen lassen es nur vermuten, deuten es allerdings noch nicht so klar an, aber Volkswagen ist in eine Krise gerutscht. Und darüber spricht man sogar ganz offen, jetzt heißt es also, dass man die Kosten schnell in den Griff bekommt.

Von offizieller Seite hat man bereits betont, dass Werksschließungen mittlerweile eine Option sind, aber es geht hier nicht um ein Werk oder zwei Werke, man will mindestens drei Werke in Deutschland schließen. Hinzu kommt, dass zehntausende Arbeitsplätze abgebaut werden, wie der Konzern den Mitarbeitern heute mitteilte.

Details gibt es noch keine, aber bei VW „ist die Lage ernst“ und die Krise wird sehr große Folgen haben, so die Konzernseite. Mal schauen, welche Werke betroffen sind und wie viele Stellen es am Ende werden. Ich hoffe nur, dass VW nicht einfach nur die Kosten spart, sondern einen Plan präsentiert, der jetzt eine Lösung darstellt.

Diese Entwicklung hat das Management zu verantworten, nicht die Mitarbeiter. Und so hart es sein mag, im internationalen Wettbewerb mag dieser Schritt nötig sein, aber ich würde ohne eine Perspektive, wie man das Schiff jetzt wenden möchte, wird es sehr schwierig. Dann sind diese Einsparungen nämlich nur der Anfang.

