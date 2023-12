Konkurrenz für Apple Pay: Ein offener NFC-Chip im iPhone

Die EU macht immer mehr Druck bei den Tech-Giganten und wir wissen, dass die geschlossene NFC-Schnittstelle im Apple iPhone ein Problem darstellt. Apple gibt zwar an, dass das der Sicherheit dient, aber es verhindert eben auch Konkurrenz.

Wer eine mobile Lösung zum Zahlen mit dem Smartphone anbieten möchte, der hat beim iPhone klar Pech und als Anbieter muss man Apple Pay beitreten. Doch laut Reuters hat Apple wohl einigen Partnern angeboten, dass sie NFC nutzen können.

Es geht dabei in erster Linie darum, dass man Strafzahlungen in Europa vermeidet. Details stehen aber noch aus. Bisher deutet sich nicht an, dass wir eine komplett offene NFC-Schnittstelle für iOS bekommen, das will Apple hier sicher vermeiden.

USB C, Alternativen für den Apple Store, RCS für Nachrichten, ein offenes NFC, vor allem Apple ist mit dem geschlossenen Ökosystem stark von den EU-Änderungen betroffen. Das wird 2024 ein spannendes Thema, denn da ändert sich bald einiges.

