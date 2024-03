Kung Fu Panda 5: Die Zukunft der Filme ist sicher

In ein paar Tagen startet Kung Fu Panda 4 in den Kinos und die ersten Kritiken sind doch eher durchwachsen. Nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie andere Filme der Reihe. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Filmreihe eingestellt wird.

Im Gespräch mit Variety hat Stephanie Ma-Stine (Mitproduzentin) verraten, dass „dies definitiv nicht das Ende von Pos Geschichte ist. Bitte freuen Sie sich auf mehr“. Das ist also mehr oder weniger eine Bestätigung für Kung Fu Panda 5.

Wundert mich allerdings auch nicht, denn alle drei bisherigen Filme haben die 500 Millionen Dollar an der Kinokasse geknackt und kommen auf über 7 Punkte bei IMDb, die Luft mag langsam etwas raus sein, das Ende ist aber noch nicht in Sicht. Vielleicht wäre allerdings sowas wie ein Neustart dieser Reihe eine gute Option.

