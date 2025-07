Last One Laughing: Amazon zeigt Trailer für neue LOL-Staffel

Bei Amazon Prime Video darf bekanntlich ab dem 17. April wieder gelacht werden, oder besser gesagt, nicht gelacht werden. Die neue und mittlerweile schon sechste Staffel von LOL: Last One Laughing steht an und heute gibt es den ersten Trailer.

Es gibt auch in diesem Jahr wieder sechs Folgen, die man auf drei Wochen (also zwei Folgen pro Woche) aufteilt. Am 1. Mai sollte also das Finale online gehen. Die Liste der Teilnehmer der sechsten Staffel von LOL: Last One Laughing gibt es auch:

Ralf Schmitz

Jürgen Vogel

Lutz van der Horst

Ariane Alter

Florian David Fitz

Hazel Brugger

Riccardo Simonetti

Giovanni Zarrella

Till Reiners

Helene Bockhorst

Die deutsche Version von „LOL: Last One Laughing“ ist eine Adaption des japanischen Originals „Hitoshi Matsumoto Presents Documental“ und wird von Constantin Entertainment produziert. Die Show findet ihr bei Amazon Prime Video.

