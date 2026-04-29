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Google Translate: Übersetzer bekommt häufig gewünschte Funktion

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Google Translate (bei uns als Google Übersetzer bekannt) feiert 20 Jahre und passend dazu hat Google einen Blogeintrag veröffentlicht, in dem man diverse Tipps gibt und ein bisschen auf zwei Jahrzehnte mit dem Dienst zurückblickt.

Doch nicht nur das, Google Translate bekommt auch eine der am „häufigsten gewünschten Funktionen“ spendiert, die Ausspracheübungen. Google setzt dabei auf KI, die eure Aussprache analysiert und euch dementsprechend Tipps gibt.

Laut Google wird die Neuerung in der Android-App verfügbar sein, iOS wird im Blogeintrag bisher nicht erwähnt, dürfte aber später folgen. Wir können das aber noch nicht prüfen, denn die Funktion gibt es nur in Englisch, Spanisch und Hindi.

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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