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Nintendo plant einen neuen Kinofilm für 2028

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Nintendo und Illumination ist eine Partnerschaft, die sich für beide Partner bisher gelohnt hat, jedenfalls finanziell. Der erste Mario-Film kam sehr gut an und auch der zweite Mario-Film läuft gut im Kino. Daher kommt 2028 direkt der nächste Film.

Bisher gibt es aber nur das Datum für das Kino, den 12. April 2028, und noch keine weiteren Details. Wir wissen also nicht, welche Marke von Nintendo realisiert wird, aber ich gehe stark davon aus, dass die beiden wieder auf Mario setzen werden.

Das Kino entwickelt sich bei Nintendo also zu einer neuen Plattform für die Marken, es gab zwar schon früher Anläufe auf der großen Leinwand, diese kamen aber nie so gut an. Nächstes Jahr kommt übrigens auch eine Realverfilmung von Zelda.

Ich fände es ja mal spannend, wenn man nicht nur auf Mario setzen würde, es gibt immerhin noch andere Marken bei Nintendo. Doch ich vermute, dass das wieder ein Mario-Film sein wird und Nintendo diesen im Laufe des Sommers bestätigen wird.

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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