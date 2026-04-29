Samsung Galaxy S27 könnte ein neues Design bekommen

Samsung setzt seit Jahren auf eine bekannte Optik bei der Kamera bei seinen S-Modellen (und auch anderen Reihen), könnte diese aber 2027 überarbeiten, wie man aus Südkorea hört. Eine finale Entscheidung steht bisher aber noch aus.

Mit einer neuen Position für die Kamera auf der Rückseite könnte man Platz für den neuen und größeren Sensor machen, vermutlich auch endlich für Magneten, damit wir echtes Qi2 bekommen und ein frisches Design wäre mal wieder angebracht.

Doch die Quelle rät auch zur Vorsicht, denn die „Designänderungen verläuft noch langsamer als ursprünglich geplant“ und könnte verschoben werden. Marken wie Samsung und Apple sind in den letzten Jahren auch sehr vorsichtig geworden, wenn es um größere Änderungen geht, da noch keine Notwendigkeit dafür besteht.

Warten wir also mal die ersten Leaks ab, mit denen ich im Sommer rechne, aber ich bin skeptisch, weil ich glaube, dass Samsung diese Hardware noch weiter ausreizt.