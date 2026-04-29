Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII: Sony verteilt neues Firmware-Update
Kurz vor Monatsende hat Sony eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Smartphone-Modelle Xperia 10 VII, Xperia 1 VI und Xperia 1 VII veröffentlicht. Das Update umfasst das Sicherheitsupdate für den Monat April, für das Xperia 10 VII und Xperia 1 VII beinhaltet das Update noch eine Fehlerbehebung:
Xperia 10 VII Software Releases – 72.1.A.2.160
Software-Verbesserungen:
- Behebt ein Problem mit dem Notrufverhalten bei Verwendung einer 1&1-SIM-Karte (Deutschland)
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)
Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.4.39
Software-Verbesserungen:
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)
Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.169
Software-Verbesserungen:
- Behebt Verbindungsprobleme mit Ray-Ban Meta Smart-Brillen
- Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)
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