Firmware und Updates

Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII: Sony verteilt neues Firmware-Update

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Bildquelle: Sony

Kurz vor Monatsende hat Sony eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Smartphone-Modelle Xperia 10 VII, Xperia 1 VI und Xperia 1 VII veröffentlicht. Das Update umfasst das Sicherheitsupdate für den Monat April, für das Xperia 10 VII und Xperia 1 VII beinhaltet das Update noch eine Fehlerbehebung:

Xperia 10 VII Software Releases – 72.1.A.2.160

Software-Verbesserungen:

  • Behebt ein Problem mit dem Notrufverhalten bei Verwendung einer 1&1-SIM-Karte (Deutschland)
  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)

Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.4.39

Software-Verbesserungen:

  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)

Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.169

Software-Verbesserungen:

  • Behebt Verbindungsprobleme mit Ray-Ban Meta Smart-Brillen
  • Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)

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