Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII: Sony verteilt neues Firmware-Update

Kurz vor Monatsende hat Sony eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Smartphone-Modelle Xperia 10 VII, Xperia 1 VI und Xperia 1 VII veröffentlicht. Das Update umfasst das Sicherheitsupdate für den Monat April, für das Xperia 10 VII und Xperia 1 VII beinhaltet das Update noch eine Fehlerbehebung:

Xperia 10 VII Software Releases – 72.1.A.2.160 Software-Verbesserungen: Behebt ein Problem mit dem Notrufverhalten bei Verwendung einer 1&1-SIM-Karte (Deutschland)

Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026) Xperia 1 VI Software Releases – 69.2.A.4.39 Software-Verbesserungen: Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026) Xperia 1 VII Software Releases – 71.1.A.2.169 Software-Verbesserungen: Behebt Verbindungsprobleme mit Ray-Ban Meta Smart-Brillen

Sicherheitspatchebene aktualisiert (1. April 2026)