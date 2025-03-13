LEGO verfolgt bei Spielen einen neuen Ansatz

Es gibt viele LEGO-Spiele auf dem Markt, oft mit bekannten und beliebten Marken dieser Welt. Das Unternehmen arbeitet gerne mit großen Playern der Branche, nicht nur bei digitalen Spielen, sondern allgemein, seien es Nintendo, Sony und mehr.

Jetzt verfolgt man jedoch einen anderen Ansatz, so Niels Christiansen in der FT, man entwickelt neue Spiele für den PC oder Konsolen ab sofort intern. LEGO will sich für das digitale Zeitalter besser aufstellen und geht die Sache jetzt selbst an.

Der Chef der LEGO-Gruppe lässt aber auch ein bisschen offen, ob man nur noch intern Spiele entwickelt, was ich mir schwer vorstellen kann, denn dann müsste der Output gesenkt werden. Ich vermute, dass es noch externe Projekte geben wird.

Bildschirme rücken aber schon seit Jahren in den Fokus, auch von Kindern, und sie ersetzen das Spielen in der „Realität“. Andere Spielzeughersteller haben diesen Bereich auch für sich entdeckt, der Gaming-Markt ist unglaublich groß und lukrativ.