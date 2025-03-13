Xbox: Ende 2025 startet wohl die neue Strategie

Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass wir schon in diesem Jahr neue Xbox-Hardware sehen werden. Eine neue Konsole soll zwar erst 2027 kommen, aber für Ende des Jahres sei bereits ein Xbox-Handheld geplant. Das stimmt nicht ganz.

Ein Xbox-Handheld von Asus

Tom Warren von The Verge hat sich jetzt zu Wort gemeldet und bestätigt, dass da etwas kommen könnte (die Pläne werden noch ausgearbeitet), aber es ist nicht der Handheld von Microsoft (den man bestätigt hat), es ist ein Handheld von Asus.

Dieser könnte jedoch ein starkes Xbox-Branding bekommen und der Start für die neue Strategie bei Microsoft sein. Die Zukunft der Xbox heißt Windows und es wird langfristig einen Store und eine Bibliothek für alle möglichen Plattformen geben.

In ein paar Jahren ist es also egal, ob man einen Handheld, eine Konsole oder einen PC kauft, darauf läuft dann jeweils Windows und es gibt eine Oberfläche, die für das jeweilige Produkt angepasst ist. Microsoft arbeitet nicht nur aktiv an der neuen Software, man schaut auch, dass man die ganzen Xbox-Spiele mitnehmen kann.

Windows als Zukunft der Xbox

In Zukunft sucht man sich als Gamer also einfach nur ein Gerät mit Windows, was von Microsoft oder einem Drittanbieter stammen kann, und bekommt dann dort ein einheitliches „Xbox-Erlebnis“. Egal ob Handheld, PC oder eben klassische Konsole.

Die neue Xbox, so Tom Warren, ist dann wohl ein Highend-PC für den TV. Es wird eine Weile dauern, bis sich diese neue Strategie entfaltet, die Sache ist also noch ein bisschen kompliziert im Moment, aber es wäre möglich, dass uns Microsoft bis Ende des Jahres mehr Details verrät und eben der Handheld von Asus kommt.