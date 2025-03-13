Xbox: Ende 2025 startet wohl die neue Strategie
Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass wir schon in diesem Jahr neue Xbox-Hardware sehen werden. Eine neue Konsole soll zwar erst 2027 kommen, aber für Ende des Jahres sei bereits ein Xbox-Handheld geplant. Das stimmt nicht ganz.
Ein Xbox-Handheld von Asus
Tom Warren von The Verge hat sich jetzt zu Wort gemeldet und bestätigt, dass da etwas kommen könnte (die Pläne werden noch ausgearbeitet), aber es ist nicht der Handheld von Microsoft (den man bestätigt hat), es ist ein Handheld von Asus.
Dieser könnte jedoch ein starkes Xbox-Branding bekommen und der Start für die neue Strategie bei Microsoft sein. Die Zukunft der Xbox heißt Windows und es wird langfristig einen Store und eine Bibliothek für alle möglichen Plattformen geben.
In ein paar Jahren ist es also egal, ob man einen Handheld, eine Konsole oder einen PC kauft, darauf läuft dann jeweils Windows und es gibt eine Oberfläche, die für das jeweilige Produkt angepasst ist. Microsoft arbeitet nicht nur aktiv an der neuen Software, man schaut auch, dass man die ganzen Xbox-Spiele mitnehmen kann.
Windows als Zukunft der Xbox
In Zukunft sucht man sich als Gamer also einfach nur ein Gerät mit Windows, was von Microsoft oder einem Drittanbieter stammen kann, und bekommt dann dort ein einheitliches „Xbox-Erlebnis“. Egal ob Handheld, PC oder eben klassische Konsole.
Die neue Xbox, so Tom Warren, ist dann wohl ein Highend-PC für den TV. Es wird eine Weile dauern, bis sich diese neue Strategie entfaltet, die Sache ist also noch ein bisschen kompliziert im Moment, aber es wäre möglich, dass uns Microsoft bis Ende des Jahres mehr Details verrät und eben der Handheld von Asus kommt.
Die Frage ist, wie ist das bei so einem Windows!-Handeheld mit der Abwärtskompatibilität?
also ich kann alte PC Spiele drauf spielen aber auch XBox 360 oder Ps3 Games emulieren. den einzigen Nachteil den ich sehe sind die 16 GB Ram wegen geteiltem Speicher. 32 GB wären zukunftssicher.
ich gehe stark davon aus dass das einfach ein ROG Ally mit Xbox Branding und Oberfläche wird.
bin gespannt ob man das System iwie auf das Lenovo Legion Go portieren kann.
Ich freue mich sehr darüber, wenn es so kommt. Ich hoffe, dass man etwas von der Hardwarequalität der Xbox mitnehmen kann und eine vernünftige Oberfläche liefert, das ist meines Erachtens hauptsächlich das, was ROG Ally und Co. im Moment fehlt, dass Microsoft das mitmischt ist für mich jetzt noch keine Garantie, dass das besser oder flüssiger wird, aber die Chance besteht ja.
Vor allem wenn man verschiedene Gerätekategorien bedient kann das durchaus erfolgreich sein. Das spannendste finde ich, dass wir seit 2-3 Tagen wissen, dass die Xbox als Plattform definitiv stirbt. Ein großer Verlust wird es aber glaube ich nicht.
Das ist eine spannende Entwicklung, vor allem wenn es gut umgesetzt wird und man auf seinem TV über die XBox auf Steam zockt, mit Konsolenfeeling (Gamepad etc.).