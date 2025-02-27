Lenovo Legion Tab Gen 3: Android 15 wird bald veröffentlicht

Auf der diesjährigen CES Mitte Januar stellte das Unternehmen Lenovo die dritte Generation des Legion Tab vor, das für viele die Alternative zum iPad Mini darstellt. Zum Zeitpunkt der Ankündigung versprach Lenovo drei große Android OS Updates sowie vier Jahre Sicherheitsupdates.

Offiziell kam das Tablet mit Android 14 auf den Markt, nun scheint das erste große Android-Update in Form von Android 15 schneller als erwartet zu kommen.

Denn laut der offiziellen Android Upgrade Matrix, die Lenovo hier zur Einsicht zur Verfügung stellt und die alle Update-Termine für Smartphones und Tablets auflistet, wird das Lenovo Legion Tab Gen 3 Ende März, genauer am 31. März, das große Android-Update auf Android 15 erhalten.

Lenovo hat sich in der Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was Updates für Android-Tablets angeht. Dass Android 15 demnächst erscheint, ist daher eine sehr gute Nachricht.