Lexus RZ 450e: Das erste „richtige“ Elektroauto startet bei fast 70.000 Euro

Lexus besitzt schon ein Elektroauto, aber das ist ein umgebauter Verbrenner und kein besonders guter – jedenfalls habe ich das so gehört. Doch mit dem RZ 450e geht jetzt das erste „richtige“ Elektroauto an den Start, was eine Plattform nutzt.

Die Toyota-Marke greift dabei auf bekannte Technik zurück, die Toyota im bZ4X und Subaru im Solterra nutzt, nur mit etwas mehr Power (230 kW bzw. 313 PS). Es gibt einen 71,4 kWh großen Akku im Unterboden, der für bis zu 440 km reicht.

Nun hat Lexus bekannt gegeben, dass die Bestellbücher geöffnet wurden und der Preis bei 68.000 Euro beginnt. Die Lexus RZ 450e Launch Edition startet allerdings bei 74.700 Euro und auch allgemein dürfte man schnell die 70.000 Euro knacken.

Der Elektro-SUV begibt sich damit in eine durchaus sportliche Preisregion, denn Modelle wie ein Audi Q4 e-tron oder Tesla Model Y starten günstiger. Das Tesla Model Y Performance kostet sogar mit Vollausstattung weniger als die Lexus-Basis.

Ich weiß nicht, wie gut der Lexus RZ 450e ist, aber die Plattform hat noch Luft nach oben, das habe ich beim Pendant von Subaru festgestellt. Das bekommt man schon fast eine Audi Q8 e-tron, daher bin ich mal gespannt, wie sich der RZ so schlägt.

Mercedes-Benz will das Tesla Model 3 ab 2025 angreifen Mercedes-Benz setzt bei der Strategie für Elektroautos zwar auf Limousinen und hat für die erste Elektro-Plattform sogar direkt zwei Modelle entwickelt, aber das sind lange Elektroautos mit großen Akkus, um […]27. März 2023 JETZT LESEN →

-->