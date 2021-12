Lexus RZ: Teaser für das erste richtige Elektroauto der Marke

Lexus hat uns zwar Anfang des Jahres ein Konzept für ein Elektroauto gezeigt, das soll aber ein Konzept bleiben. Doch für 2022 ist dennoch ein neues Elektroauto der Luxusmarke geplant und das wird erstmals eine richtige Elektro-Plattform nutzen.

Lexus RZ nutzt eine Elektro-Plattform

Der Lexus RZ steht an und der wird die e-TNGA-Plattform nutzen. Da haben wir mit dem Toyota bZ4X und Subaru Solterra übrigens schon die ersten zwei Modelle in diesem Jahr gesehen. Daher gehen die Teaserbilder auch in eine ähnliche Richtung.

Lexus ist die Luxusmarke von Toyota, daher kann man stark davon ausgehen, dass der Lexus BZ ein Toyota bZ4X mit besserer Ausstattung und mehr Power sein wird. Doch die Details zum Elektro-SUV werden wir dann erst kommendes Jahr sehen.

Der Verkauf des Lexus RZ ist derzeit übrigens für Ende 2022 in Europa geplant, ich gehe also davon aus, dass wir die Serienversion im Rahmen einer Automesse im Frühjahr sehen werden. Die erste davon wurde allerdings auch schon abgesagt.

Lexus RZ im ersten Teaser-Video

