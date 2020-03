LG V60: Preise für US-Markt verkündet

LG präsentierte vor ein paar Wochen das V60 ThinQ und während wir in Deutschland weiterhin auf Informationen zu den Preisen und dem Datum warten, können wir mal kurz einen Blick in die USA werfen. Dort wird das LG V60 nämlich in den nächsten Tagen in den Verkauf gehen und bei zwei Netzbetreibern erhältlich sein.

Bei T-Mobile geht es noch diese Woche los und dort möchte man 800 Dollar ohne das Case und 900 Dollar für das Case mit dem Display. Bei Verizon geht es erst nächste Woche los und dort muss man 950 Dollar mit Case bezahlen. Warum es später kommt und auch noch etwas teurer ist? Das ist mir selbst ein Rätsel.

Und in Deutschland? Das wissen wir noch nicht, aber ich rechne im April damit und vermute einfach mal, dass wir dann über 1000 Euro sprechen. Das LG G8X startete bei 950 Euro in Deutschland, daher meine Vermutung, dass wir beim LG V60 (ein G9 wird es nicht geben) über eine UVP von 999,99 Euro (mit Case) sprechen.

LG V60 ThinQ Spezifikationen

LG V60 ThinQ Produktvideo

