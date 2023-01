LMP stellt neues Dock für M1- und M2-Macs vor

LMP hat das USB-C Compact Dock2 für Anwender entwickelt, die Geräte an ihr Apple MacBook Air oder Pro mit M1 oder M2-Chip anschließen wollen.

Dank USB-C Compact Dock2 können sie diese mit dem Mac verbinden. Das Alu-Dock wird in die beiden Thunderbolt 4-Ports gesteckt und bietet je einen Anschluss mit HDMI, Gigabit Ethernet, Thunderbolt 3 oder 4, USB-C 3.1 sowie zwei USB A 3.0-Ports. Dank des Designs mit passender Aussparung an der Unterseite bleiben der MagSafe-Anschluss und die 3,5 mm Buchse zugänglich.

Das Compact Dock 2 von LMP bietet sechs Anschlüsse, die Verwendung von unterschiedlichsten Geräten ermöglichen. So können Anwender beispielsweise Monitore mit bis zu 8K@30 Hz am Thunderbolt 4-Anschluss nutzen oder am HDMI 2.0-Anschluss mit bis zu 4K@60 Hz. Der Thunderbolt 4 Anschluss mit bis zu 40 Gbit/s kann für Datenübertragungen genutzt werden.

Peripheriegeräte können am USB-C 3.1 Gen 2-Port und an den beiden USB 3.0-Ports mit je 5 Gbit/s angebunden werden. Die Thunderbolt 4 und USB-C 3.1 Gen 2 Ports liefern zudem bis zu 100 Watt an den Host bzw. angeschlossene Peripheriegeräte gemäß Power Delivery 3.0 Standard. Auch für eine schnelle Netzwerkanbindung ist durch den Gigabit-Ethernet-Anschluss gesorgt.

Das Compact Dock 2 wird in den Farben Space Grau und Silber angeboten und ist an das Design der neuen MacBook Air und Pro Modelle angepasst. LMP liefert Gummifüße in verschiedenen Größen mit. Das LMP USB-C Compact Dock 2 ist ab sofort erhältlich und kostet 89 Euro. LMP Produkte werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt.

