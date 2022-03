Lotus Eletre wird der erste Elektro-SUV

Sportwagen-Hersteller haben den SUV-Trend schon lange erkannt und die großen Schiffe sind auch oft die Bestseller der Marken. Lotus möchte sich da ebenfalls mit einem Elektro-SUV anschließen, der sich übrigens schon 2020 angedeutet hat.

Letztes Jahr haben wir bei der elektrischen Roadmap von Lotus erfahren, dass der SUV in diesem Jahr kommt und am Wochenende hat man bestätigt, dass der SUV auf den Namen „Eletre“ hören wird. Zeigen wollte man das Elektroauto noch nicht.

Die offizielle Ankündigung findet erst morgen statt, aber wir wissen, dass Lotus hier die SEA-Plattform von Geely (Sustainable Experience Architecture) nutzt. Der SUV von Lotus wird wohl mit 750 PS und knapp 580 km Reichweite daher kommen.

Und was sind das für Bilder hier im Beitrag? Das ist das Lynk & Co Zero Concept von Geely, bei dem ich stark davon ausgehe, dass man diese Basis nutzt und sie ein bisschen für Lotus anpassen wird. Ich hätte auch den Zeekr 001 nehmen können.

Oder den Polestar 4, der wohl auch diese Plattform nutzen wird.

Viel mehr als ein kurzes Teaser-Video mit dem Sound und ein paar Teaser-Bilder auf der deutschen Webseite haben wir vom Lotus Eletre bisher aber noch nicht.

