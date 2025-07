Lyft übernimmt FREENOW und expandiert nach Europa

Lyft, ein amerikanischer Fahrdienstvermittler, hat die Übernahme der europäischen Mobilitätsplattform FREENOW bekannt gegeben.

Der Kaufpreis beträgt rund 175 Millionen Euro in bar. FREENOW ist insbesondere im Taxigeschäft tätig und bietet seine Dienste in neun europäischen Ländern an, darunter Deutschland, Spanien und Großbritannien. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein. Das derzeitige Management von FREENOW wird das Unternehmen weiterhin leiten.

Mit der Übernahme von FREENOW will Lyft seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Das Unternehmen erwartet durch die Übernahme eine Steigerung der jährlichen Bruttobuchungen um eine Milliarde Euro. Gleichzeitig will Lyft seine Umsätze stärker diversifizieren und langfristig neue Märkte erschließen.

Nach eigenen Angaben soll die Zahl der jährlich adressierbaren Fahrten auf über 300 Milliarden steigen. Die Integration von FREENOW in das Lyft-Portfolio ist der bisher größte Schritt von Lyft außerhalb Nordamerikas.

Strategische Ausrichtung auf den europäischen Taximarkt

FREENOW verfügt über eine solide Marktposition in mehreren europäischen Großstädten, wobei das Geschäft weiterhin stark auf Taxis fokussiert ist. Rund 90 Prozent der Buchungen entfallen auf diesen Bereich, wobei nach Angaben des Unternehmens etwa die Hälfte aller Taxibuchungen in Europa noch offline erfolgt.

Die Digitalisierung dieses Marktes gilt als Wachstumsfeld, in dem sich FREENOW bereits etabliert hat. Die Partnerschaft mit Lyft soll es beiden Unternehmen ermöglichen, das Flottenmanagement zu verbessern und neue technische Lösungen zu integrieren.

Die konkreten Auswirkungen auf die Nutzer sollen zunächst begrenzt bleiben. Im Zuge der weiteren Integration sollen jedoch neue Funktionen, Preisstabilität und Serviceverbesserungen eingeführt werden. Perspektivisch ist auch eine technische Zusammenführung der Apps geplant, sodass die Nutzer künftig die Dienste in Nordamerika und Europa übergreifend nutzen können.

