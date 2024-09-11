MacBook: Apple plant OLED-Displays ab 2026

Apple hat mittlerweile einige Produkte auf OLED umgestellt, aber es fehlen noch einige, vor allem die Pro-Modelle der MacBook-Reihe. Doch die haben ein durchaus passables Mini-LED-Panel, daher wird der Wechsel hier noch eine Weile dauern.

Diese Woche waren sich Ming-Chi Kuo und Ross Young einig, dass Apple diesen Schritt erst 2026 gehen wird. Die neuen M4-Macs, die wir vermutlich im Oktober sehen, dürften also noch mit den alten und bekannten Displays ausgestattet sein.

Es ist aber unklar, ob OLED schon Ende 2025 (M5-Lineup) oder erst 2026 (M6-Lineup) kommt. Neue Macs werden zwar oft Ende des Jahres gezeigt, aber die meisten Einheiten werden im Jahr darauf verkauft, das gilt es also abzuwarten.