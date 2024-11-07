News

MagentaTV MegaStream: Telekom bringt Apple TV+ in das All-in-One-Streaming-Paket

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Bi 241107 Magentatv

Die Deutsche Telekom verbessert ihr MagentaTV-Angebot mit dem erweiterten Tarif MegaStream, der Fernsehen mit einer großen Auswahl an Streaming-Diensten kombiniert.

Mit dabei sind bekannte Plattformen wie Disney+, Netflix und RTL+ sowie ab dem 12. November neu Apple TV+. Mit dieser Kombination will die Telekom ihren Kunden ein nahtloses Unterhaltungserlebnis bieten, ohne zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln zu müssen. Damit hebt sich das MagentaTV-Paket laut Telekom von vergleichbaren Angeboten ab und wird im ersten Jahr zu einem reduzierten Preis von 25 Euro monatlich angeboten.

Apple TV+ bietet eine Auswahl exklusiver Inhalte. MagentaTV MegaStream Kunden erhalten zusätzlich Zugang zu Disney+ Standard, Netflix Standard und RTL+ Premium.

Das neue Angebot steht Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden gleichermaßen zur Verfügung und setzt keinen Telekom-Internetanschluss voraus. Es ist mit verschiedenen MagentaZuhause-Tarifen und später auch mit den Glasfaser-Tarifen der Telekom kompatibel. Auch bestehende MagentaTV MegaStream-Kunden können Apple TV+ für sechs Monate kostenlos nutzen und so ebenfalls von dem erweiterten Angebot profitieren.

Zu MagentaTV →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris. 🌟
    sagt am

    wird im ersten Jahr zu einem reduzierten Preis von 25 Euro monatlich angeboten.schade, dass kein Preis für ‚danach‘ genannt wird…

    So unterstützt das leider nur die grosse Blickfang-Werbetrommel „25-EUR-für-alles“, und das Sternchen „danach nur das dreifache, bei mindesens 5 Jahren“ (stark übertrieben, ja ;)) wird unterschlagen :(

    Antworten
  2. Herr M. 🌟
    sagt am

    Ist bekannt ob Bestandskunden auch davon profitieren?

    Antworten
    1. Herr P. 🎖
      sagt am zu Herr M. ⇡

      Siehe die PM der Telekom:
      https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/magentatv-megastream-jetzt-inklusive-apple-tv-1082658

      „Gute Nachricht auch für Bestandskunden des heutigen MagentaTV MegaStream Tarifs. Ihnen bietet die Telekom im Aktionszeitraum über ihr Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App die Möglichkeit, ihr Entertainment-Paket um Apple TV+ zu erweitern und an den neuen Tarif anzugleichen; sie erhalten 6 Monate Apple TV+ kostenlos dazu. Das Geschenk endet nach sechs Monaten automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.“

      Oder man wechselt eben auf den neuen MegaStream-Tarif.

      Antworten
  3. Torti 🍀
    sagt am

    „ohne zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln zu müssen“ wie sieht das denn aus, hat man da wirklich alle Filme und Serien von allen Anbietern in einer App?

    Antworten
    1. Herr P. 🎖
      sagt am zu Torti ⇡

      Man muss schon die jeweilige App nutzen.

      Von MagentaTV erfolgen höchstens Verlinkungen, die dann die App aufrufen um zum empfohlenen Titel zu gelangen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home
Amazon Kindle Colorsoft 2024 Header
Amazon plant einen neuen Kindle mit Farbdisplay
in News
Das ist die erste Türklingel von Philips Hue
in Smart Home
Leak zeigt die neue Philips Hue Bridge Pro
in Smart Home
Siri im Zentrum: Apple plant großen Neustart ab 2026
in Smart Home
Apple Ipad Farben Header
Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence
in Tablets
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit
in Wearables
Apple Ipad Mini 7 2024 Header
Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip
in Tablets
Apple Homepod Mini Color Lineup
Apple plant neuen HomePod mini 2 für 2025
in Smart Home
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft