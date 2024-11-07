MagentaTV MegaStream: Telekom bringt Apple TV+ in das All-in-One-Streaming-Paket

Die Deutsche Telekom verbessert ihr MagentaTV-Angebot mit dem erweiterten Tarif MegaStream, der Fernsehen mit einer großen Auswahl an Streaming-Diensten kombiniert.

Mit dabei sind bekannte Plattformen wie Disney+, Netflix und RTL+ sowie ab dem 12. November neu Apple TV+. Mit dieser Kombination will die Telekom ihren Kunden ein nahtloses Unterhaltungserlebnis bieten, ohne zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln zu müssen. Damit hebt sich das MagentaTV-Paket laut Telekom von vergleichbaren Angeboten ab und wird im ersten Jahr zu einem reduzierten Preis von 25 Euro monatlich angeboten.

Apple TV+ bietet eine Auswahl exklusiver Inhalte. MagentaTV MegaStream Kunden erhalten zusätzlich Zugang zu Disney+ Standard, Netflix Standard und RTL+ Premium.

Das neue Angebot steht Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden gleichermaßen zur Verfügung und setzt keinen Telekom-Internetanschluss voraus. Es ist mit verschiedenen MagentaZuhause-Tarifen und später auch mit den Glasfaser-Tarifen der Telekom kompatibel. Auch bestehende MagentaTV MegaStream-Kunden können Apple TV+ für sechs Monate kostenlos nutzen und so ebenfalls von dem erweiterten Angebot profitieren.

