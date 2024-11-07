MagentaTV MegaStream: Telekom bringt Apple TV+ in das All-in-One-Streaming-Paket
Die Deutsche Telekom verbessert ihr MagentaTV-Angebot mit dem erweiterten Tarif MegaStream, der Fernsehen mit einer großen Auswahl an Streaming-Diensten kombiniert.
Mit dabei sind bekannte Plattformen wie Disney+, Netflix und RTL+ sowie ab dem 12. November neu Apple TV+. Mit dieser Kombination will die Telekom ihren Kunden ein nahtloses Unterhaltungserlebnis bieten, ohne zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln zu müssen. Damit hebt sich das MagentaTV-Paket laut Telekom von vergleichbaren Angeboten ab und wird im ersten Jahr zu einem reduzierten Preis von 25 Euro monatlich angeboten.
Apple TV+ bietet eine Auswahl exklusiver Inhalte. MagentaTV MegaStream Kunden erhalten zusätzlich Zugang zu Disney+ Standard, Netflix Standard und RTL+ Premium.
Das neue Angebot steht Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden gleichermaßen zur Verfügung und setzt keinen Telekom-Internetanschluss voraus. Es ist mit verschiedenen MagentaZuhause-Tarifen und später auch mit den Glasfaser-Tarifen der Telekom kompatibel. Auch bestehende MagentaTV MegaStream-Kunden können Apple TV+ für sechs Monate kostenlos nutzen und so ebenfalls von dem erweiterten Angebot profitieren.
schade, dass kein Preis für ‚danach‘ genannt wird…
So unterstützt das leider nur die grosse Blickfang-Werbetrommel „25-EUR-für-alles“, und das Sternchen „danach nur das dreifache, bei mindesens 5 Jahren“ (stark übertrieben, ja ;)) wird unterschlagen :(
Ist bekannt ob Bestandskunden auch davon profitieren?
Siehe die PM der Telekom:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/magentatv-megastream-jetzt-inklusive-apple-tv-1082658
„Gute Nachricht auch für Bestandskunden des heutigen MagentaTV MegaStream Tarifs. Ihnen bietet die Telekom im Aktionszeitraum über ihr Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App die Möglichkeit, ihr Entertainment-Paket um Apple TV+ zu erweitern und an den neuen Tarif anzugleichen; sie erhalten 6 Monate Apple TV+ kostenlos dazu. Das Geschenk endet nach sechs Monaten automatisch. Eine Kündigung ist nicht erforderlich.“
Oder man wechselt eben auf den neuen MegaStream-Tarif.
„ohne zwischen verschiedenen Streaming-Diensten wechseln zu müssen“ wie sieht das denn aus, hat man da wirklich alle Filme und Serien von allen Anbietern in einer App?
Man muss schon die jeweilige App nutzen.
Von MagentaTV erfolgen höchstens Verlinkungen, die dann die App aufrufen um zum empfohlenen Titel zu gelangen.