Das neue Mario Kart heißt „World“ und kommt mit der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 hat ihren ersten Launch-Titel und es ist Mario Kart World, wie der neue Teil der Reihe heißt. Theoretisch würde, wenn man den mobilen Titel mitzählt, Mario Kart 10 anstehen, aber dieser Titel passt besser zum Konzept.

Es gibt die klassischen Modi, aber man kann sich auf frei in der Welt bewegen und es gibt erstmals 25 Spieler in einem Rennen. Mario Kart World ist exklusiv für die Switch 2 und erscheint nicht mehr für die alte Switch, das hat Nintendo betont.

Mehr Details gibt es am 17. April in einer eigenen Direct für Mario Kart World. Man hat zum Start in die heutige Direct aber schon einen ersten Trailer veröffentlicht. Ich freue mich, dass es nach einem Jahrzehnt endlich wieder ein neues Mario Kart gibt.

