Mario & Sonic: Das Ende der Olympischen Spiele

2008 überraschten Nintendo und SEGA, als man mit dem Spiel „Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen“ erstmals die beiden Charaktere in ein gemeinsames Abenteuer packte. In den Jahren danach gab es immer wieder neue Titel der Reihe.

In diesem Jahr blieb eine Ankündigung für die Olympischen Spiele in Paris aus und es scheint so, als ob „Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020“ der letzte Titel der Reihe bleiben wird. Wie man hört, wurde diese Reihe eingestellt.

Von Nintendo und SEGA gibt es bisher noch kein offizielles Statement und ich gehe auch nicht davon aus, dass das noch folgt. Vielleicht hält man sich auch noch offen, ob es für die Olympischen Spiele in Los Angeles (2028) doch ein Comeback gibt.

