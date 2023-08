Marvel Cinematic Universe: Das MCU bekommt ein offizielles Buch

Marvel hat mit dem Marvel Cinematic Universe etwas Einmaliges geschaffen und vor vielen Jahren einen 10-Jahres-Plan für die Superhelden aufgestellt, der dann in einem großen Finale (Avengers Endgame) endete. Doch mittlerweile ist das MCU, wie es abgekürzt heißt, gewachsen und selbst für Fans kaum zu überblicken.

Das liegt daran, dass es immer mehr Filme gab und diese mittlerweile auch von Serien bei Disney+ begleitet werden. Da kann man den Überblick verlieren und daher hat man sich an „Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline“ gesetzt. Es handelt sich dabei um das offizielle Buch von Marvel selbst.

Das Buch erscheint im Oktober und kann bereits bei Amazon vorbestellt werden, es kommt also pünktlich zu Weihnachten und dürfte auch rein zufällig in das Budget vieler Geschenke passen. Laut Marvel startet man am Anfang mit Iron Man, das war jedenfalls der erste Film, aber ich weiß nicht, an welchem Punkt das Buch endet.

Immerhin ist das Marvel Cinematic Universe noch lange nicht abgeschlossen.

Apple iPhone 15: Das erwartet uns im September Moment, diese Überschrift kommt euch bekannt vor? Ja, wir haben hier nämlich schon das Apple iPhone 15 Pro ausführlich abgehandelt. Das „normale“ iPhone geht gerne mal etwas unter, dabei steht […]27. August 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->