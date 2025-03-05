Marvel: Mehr Details zu den neuen Avengers-Filmen
Nächstes Jahr erscheint Avengers: Doomsday im Kino und etwa ein Jahr später sehen wir dann Avengers: Secret Wars und bei Marvel hofft man, dass man die Krise bis dahin in den Griff bekommt und wieder an alte Zeiten anknüpfen kann.
Infinity War und Endgame waren zwei unglaublich erfolgreiche und beliebte Filme der Marvel Studios und ein würdiges Finale der Avengers-Reihe. Mal schauen, wie das bei Teil 5 und Teil 6 aussieht. Heute hat man schon mal ein Detail verraten.
Mit welcher Laufzeit ist bei den Avengers-Filmen zu rechnen? Doomsday soll etwa 2,5 Stunden lang sein und Secret Wars etwa 3 Stunden, so die Russo-Brüder im Gespräch mit Collider. Final ist das nicht, die Dreharbeiten starten jetzt im April.
Das Thema ist durch, da helfen auch keine alten populären Schauspieler in neuen Rollen als Bösewichte.
Die Storys sind zu konfus, zu überbordend geworden. Man muss teils ein Dutzend Filme und Serien kennen um die gesamte Handlung zu verstehen. Siehe z.B. den The Marvels Vollkatastrophe. Man muss den Mrs. Marvel Film, die letzten paar Avengers Filme und die Serien Wandavision und Miss Marvel gesehen haben, mindestens.
Der aktuelle Captain America ist ein Flop, niemand hat Bock auf den unbedeutenden Falcon, der sich ein Captain America Kostüm übergeworfen hat.
Die Marvel Filme der letzten drei + Jahre waren alle eher Richtung „mäh“, da sind keine geilen Teile mehr bei wie damals Captain America: Winter Soldier.
Alles muss immer größer, schneller, stärker werden und irgendwann ist es dann eben nur noch lächerlich. Für mich persönlich war She-Hulk, letzte Folge, das Aus. Da alles, was im MCU läuft, sowieso nur die Erfindung einer KI ist und diese alles beliebig ändern kann, interessiert mich herzlich wenig, was sich diese KI ausdenkt. Wer hat sich ein solch bescheuertes Drehbuch ausgedacht und es für eine gute Idee gehalten?
Mal so mal so, aber im Groben stimm ich da auch zu.
Ich habe Endgame erst letzte Woche gesehen, eigentlich wollte ich nur GOTG 1-3 gucken.
Aber um alles richtig zu verstehen ging es dann zu Avengers, zu XY etc.
Ich musste gefühlt 20 Filme vorher gesehen haben und dabei waren aber auch echt überraschend Gute dabei, die ich sonst vielleicht nie geschaut hätte.
Auf der anderen Seite aber auch welche, die mir nicht gefallen haben und dann wird es irgendwie sehr nervig.
Und ich habe das Gefühl, dass es nach Endgame mehr nervig wie überraschend wird.