Marvel: Mehr Details zu den neuen Avengers-Filmen

Nächstes Jahr erscheint Avengers: Doomsday im Kino und etwa ein Jahr später sehen wir dann Avengers: Secret Wars und bei Marvel hofft man, dass man die Krise bis dahin in den Griff bekommt und wieder an alte Zeiten anknüpfen kann.

Infinity War und Endgame waren zwei unglaublich erfolgreiche und beliebte Filme der Marvel Studios und ein würdiges Finale der Avengers-Reihe. Mal schauen, wie das bei Teil 5 und Teil 6 aussieht. Heute hat man schon mal ein Detail verraten.

Mit welcher Laufzeit ist bei den Avengers-Filmen zu rechnen? Doomsday soll etwa 2,5 Stunden lang sein und Secret Wars etwa 3 Stunden, so die Russo-Brüder im Gespräch mit Collider. Final ist das nicht, die Dreharbeiten starten jetzt im April.