Marvel Studios: Avengers-Filme sollen eine Saga beenden

Nach Endgame wurde mal spekuliert, dass es keine weiteren Avengers-Filme mehr geben wird. Mit Blick auf die Geschichte war das nicht abwegig, immerhin wäre das mit dem alten Team nicht mehr möglich (ich will hier aber keine Spoiler einbauen).

Das Marvel Cinematic Universe plätscherte danach vor sich hin und je mehr Monate vergingen, desto stärker wurde die Frage: Benötigt es die Filme noch? Immerhin bestehen aktuelle Marvel-Filme mittlerweile oft aus kleinen Superhelden-Teams.

Avengers-Filme als MCU-Bestandteil

Vor ein paar Tagen gab es dann aber die Roadmap für Phase 5 und eine Preview für Phase 6, die 2025 aus zwei Avengers-Filmen bestehen wird. Ein weiterer Avengers-Film könnte folgen. Aber: Die Russo-Brüder sind bei den Avengers-Filmen raus.

Kevin Feige hat im Rahmen der Comic-Con verraten, was die Idee der Avengers-Filme ist. Es geht nicht einfach nur darum, dass man sie einbaut, damit man sie in hier und da in einer Roadmap findet, sie sollen auch immer eine Saga beenden.

Die erste Saga war die Geschichte rund um Thanos und jetzt steht das Multiversum an, man nennt es auch „The Multiverse Saga“. Daher gibt es auch wieder Avengers-Filme und daher wird es diese auch weiterhin geben, solange das MCU existiert.

Allerdings wird die Sache in Zukunft auch deutlich komplexer, denn wie Kevin Feige anmerkt, gibt es jetzt nicht nur die Filme, sondern auch die Serien bei Disney+. Und somit deutlich mehr Superhelden. Alle werden wir sicher nicht als Avengers-Team sehen, das neue Team für 2025 wurde bisher aber noch nicht offiziell bestätigt.

