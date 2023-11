Marvel Studios: Comeback von Iron Man und Captain America im Gespräch

In den letzten Wochen und Monaten kamen die Marvel Studios nicht immer gut weg und die Kritik wird immer lauter. Nach dem Avenger-Finale (Endgame) sankt die Qualität und der Plan mit Serien, welche die Filme ergänzen, kommt nicht bei allen gut an. Rudert Disney daher zurück und holt man die alten Helden wieder zurück?

Retten Iron Man und Captain America das MCU?

Am Wochenende machte das die Runde, denn „MyTimeToShineHello“ behauptete auf X, dass Chris Evans als Captain America und Robert Downey Jr. als Iron Man zurückkommen könnten. Zahlreiche Film-Accounts griffen es auf und so machte die Meldung die Runde. Mit dem aktuellen Multiversum wäre es jedenfalls leicht.

Doch wie einige Nutzer unter populären Posts anmerkten, ist die Quelle dafür bekannt, dass sie gerne mal Dinge verbreitet, bei denen man vermuten könnte, dass sie sich diese für Reichweite ausdenkt. Und in diesem Fall trifft sie natürlich einen Nerv, denn viele Marvel-Fans wünschen sich jetzt die alten Zeiten zurück.

Ich will nicht ausschließen, dass Chris Evans und Robert Downey Jr. für das nötige Taschengeld in einem der kommenden Filme mal kurz in die Kamera winken, aber ich glaube nicht, dass die Marvel Studios alles über den Haufen werfen und jetzt wieder auf die alten Helden setzen, das wäre langfristig immerhin keine Lösung.

Die Reaktionen in sozialen Netzwerken und Medien zeigen aber, dass viele mit der aktuellen Strategie der Marvel Studios unzufrieden sind und der alten Zeit etwas hinterhertrauern. Es deutet sich jedenfalls an, dass der aktuelle Plan jetzt auf dem Prüfstand steht und die Marvel Studios gewisse Dinge ab 2024 ändern könnten.

Barbenheimer kommt tatsächlich als eigener Film Barbie und Oppenheimer gehören zu den erfolgreichsten Filmen des Sommers und da sie am selben Tag in den Kinos starteten, entstand ein ungewolltes Marketing, was vermutlich für zusätzliche Kinobesucher sorgte: […]6. November 2023 JETZT LESEN →

-->