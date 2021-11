Mass Effect: Exklusive Serie für Amazon Prime Video in Planung

The Boys kam gut an, The Wheel of Time legte laut Amazon einen starken Start hin und kommendes Jahr erwartet uns Herr der Ringe, die bisher teuerste Serie. Doch da hört es nicht auf, laut Deadline hat Amazon noch mehr für das Genre geplant.

Wie man erfahren hat, steht man kurz vor einem Deal für eine exklusive Serie bei Amazon Prime Video, welche auf dem Videospiel „Mass Effect“ basiert. Der Deal sei noch nicht in trockenen Tüchern, aber EA wird da sicher nichts dagegen haben.

-->

Klingt gut, denn obwohl diese Reihe an mir vorbeiging, so habe ich bisher schon oft gehört, dass die Spiele gut sind. Das muss natürlich nichts für eine Serie heißen, aber es wäre immerhin eine gute Grundlage dafür. Weitere Details gibt es derzeit nicht, aber die Amazon Studios haben diesen Schritt auch noch nicht bestätigt.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Amazon Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Netflix: Das sind die Dezember-Neuheiten 2021 Der Online-Videoservice Netflix hat aktuell seine Dezember-Neuheiten 2021 verkündet. Bei uns bekommt ihr wie üblich einen Überblick über die Neuzugänge. Netflix füllt natürlich auch im kommenden Dezember wieder sein Video-on-Demand-Archiv mit neuen Serien und Filmen auf. Wie jeden Monat informiert…24. November 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->