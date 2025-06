MEATER Pro Duo: Zwei-Sonden-Fleischthermometer startet für 219 Euro

MEATER, ein Anbieter von intelligenten Fleischthermometern, bringt mit dem MEATER Pro Duo das erste Modell der „Pro Collection“ mit zwei Temperaturfühlern auf den Markt.

Dieses Produkt ermöglicht die gleichzeitige Überwachung mehrerer Gerichte. Durch WLAN- bzw. Cloud-Anbindung, lässt sich der Kochprozess aus der Ferne beobachten und steuern. Fünf interne Sensoren und ein Umgebungssensor in jeder Sonde überwachen gleichzeitig die Kerntemperatur des Fleisches bis 105° C und die Umgebungs-/Außentemperatur bis 550° C.

Nutzer erhalten mit dem Gerät eine Vielzahl von Funktionen, darunter hohe Temperaturgenauigkeit, robuste Edelstahlsonden und einfache Reinigung dank Spülmaschineneignung. Ein weiteres Feature ist die USB-C-Schnellladefunktion: Fünf Minuten Ladezeit reichen für zwei Stunden Betrieb, eine Vollladung ermöglicht mehr als 24 Stunden.

Der MEATER Pro Duo ist ab sofort für 219 Euro erhältlich.

