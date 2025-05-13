MediaMarkt und Saturn fusionieren ihre Kundenprogramme

Handel

MediaMarkt Saturn kündigt zum 11. Juni die Zusammenlegung seiner beiden Kundenprogramme myMediaMarkt und mySaturn an.

Künftig können Kunden mit nur einem Konto sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn Punkte sammeln und verwalten. Die Punkte können in Rabattcoupons umgewandelt und bei beiden Marken eingelöst werden. Ziel ist es, Einkäufe, Wunschlisten und Bestellhistorien beider Marken zentral zu verwalten.

Für bestehende Nutzer erfolgt die Umstellung automatisch, ohne dass Daten wie Punktestand, Warenkörbe oder Wunschlisten verloren gehen. Änderungen der Teilnahmebedingungen und der Datenschutzbestimmungen sind Teil der Umstellung. Nutzer, die diesen Änderungen nicht zustimmen möchten, können bis zum 9. Juni 2025 in Textform an datenschutz@mediamarkt.de widersprechen.

Ein Widerspruch gegen die neuen Bedingungen hat zur Folge, dass beide bestehenden Kundenkonten – sowohl bei myMediaMarkt als auch bei mySaturn – gelöscht werden. Der Zugriff auf gespeicherte Daten und gesammelte Punkte ist damit nicht mehr möglich.

Die Zusammenlegung ist grundsätzlich zu begrüßen, aber ich persönlich halte es für absurd, dass die beiden Marken weiterhin unabhängig voneinander existieren. Die Situation ist mittlerweile nicht mehr zeitgemäß und es ist höchste Zeit, dass man mal aufräumt.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Falls ihr darüber noch nicht berichtet habt: Die Fundgrube von Saturn und MediaMarkt wurden beide eingestellt und durch refurbished Ware ersetzt. Gerade bei der Fundgrube konnte man wahre Schnäppchen ergattern.

    Antworten

