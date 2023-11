Medikamente schnell geliefert: Wolt und Sanvivo verkünden Partnerschaft

Der finnische Lieferdienst Wolt und die Apothekenplattform Sanvivo haben in dieser Woche eine strategische Partnerschaft angekündigt.

Nach einer erfolgreichen Testphase wird der Apotheken-Servicepartner dauerhaft in die Wolt-App integriert und ermöglicht die Bestellung von Medikamenten, die direkt nach Hause geliefert werden. Der Service ist zunächst in Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf verfügbar, weitere Standorte sollen in den nächsten Monaten folgen.

Sanvivo verbindet lokale Apotheken mit digitalen Geschäftsmodellen und will sie somit zu digitalen Marktteilnehmern machen. Die Partnerschaft mit Wolt soll es Apotheken ermöglichen, ohne großen Aufwand und ohne eigene IT-Expertise am Online-Markt teilzunehmen.

Die Integration von rezeptfreien Produkten der Apotheken in die Wolt-Plattform ist der erste Schritt, gefolgt von einem weiteren Schub, wenn sich das „E-Rezept“ etabliert hat. Sanvivo prognostiziert, dass in zwei Jahren rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland das E-Rezept nutzen werden.

Für den deutschen Markt stellt Wolt Drive eine kleine „Logistikrevolution“ dar, da den Händlern keine Provision abgezogen wird. Stattdessen wird eine Gebühr pro Bestellung erhoben. So kann jeder Händler die Logistikplattform von Wolt Drive nutzen.

