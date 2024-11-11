Mehr als nur Essen: Lieferando startet mit „Lust-Lieferungen“

Der Hersteller von „Wohlfühlprodukten“ Womanizer erweitert seine Reichweite und eröffnet in Zusammenarbeit mit Lieferando Bestellshops in Deutschland und Österreich.

Auf der Plattform können Kunden ab sofort eine Auswahl an Produkten für das sexuelle Wohlbefinden wie die Womanizer-Bestseller, Sextoys für Paare sowie Accessoires für spontane Anlässe diskret nach Hause bestellen. Die Produkte werden von lokalen Fachgeschäften geliefert und sind „innerhalb einer Stunde“ vor Ort. Die Partnerschaft ist bereits in Großbritannien und Dänemark gestartet und wird nun auf den deutschsprachigen Raum ausgeweitet.

Lieferando verspricht diskrete und schnelle Lieferung

Zu den mehr als 80 angebotenen Produkten gehören neben Womanizer-Geräten auch Artikel von We-Vibe, ROMP und Fifty Shades of Grey. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kondome, Gleitmittel und Geschenkartikel. Zum Start gibt es ab einem Bestellwert von 50 Euro ein Geschenk gratis dazu, in Zukunft sollen auch Sonderaktionen wie Rabatte zum Black Friday oder zu Weihnachten folgen. Die Bestellung erfolgt diskret verpackt und mit Altersnachweis.

Für Lieferando ist die Kooperation ein weiterer Schritt zum Ausbau seines Marktplatzes, auf dem neben Restaurantlieferungen und Lebensmitteln jetzt auch andere Produkte des täglichen Bedarfs zu finden sind. Apothekenprodukte sind beispielsweise seit Oktober verfügbar.