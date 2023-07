Mehr Geld für Elektroautos: Bund stockt Kaufprämie für 2023 auf

Momentan wird oft berichtet, dass einige Autohersteller mit einer sinkenden Nachfrage nach Elektroautos im zweiten Halbjahr rechnen und um „Planbarkeit und Sicherheit für Verbrauchende und Wirtschaft sicherzustellen“ gibt es mehr Geld.

400 Millionen Euro mehr für Elektroautos

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) packt weitere 400 Millionen Euro in den Topf für den staatlichen Umweltbonus bei Elektroautos. 2,1 Milliarden Euro sind für 2023 vorgesehen, allerdings wurden bereits 1,72 Milliarden Euro ausgezahlt.

Diese Angaben wurden laut Tagesspiegel offiziell bestätigt und das Geld kommt aus dem laufenden Haushalt des BMWK und fehle „nicht an anderer Stelle“. Es gibt „Programme“ mit niedrigeren Ausgaben (als erwartet), daher die 400 Millionen.

Die Förderung ist ein Fass ohne Boden

Mag sein, aber mit Blick auf die Sparmaßnahmen der letzten Wochen wäre es vielleicht eine bessere Idee gewesen, wenn man das Geld in Bildung, Familie und Co. steckt und nicht 1:1 in die Automobilbranche, der es derzeit noch gut geht.

Doch ich vermute, dass es das noch nicht war, denn sollte die Nachfrage wirklich stark einbrechen, dann wird die Autolobby mit Sicherheit immer lauter, wenn es um eine neue Förderung für 2024 geht. Schon jetzt gibt es da die ersten Stimmen.

Dabei sind wir meiner Meinung nach an einem Punkt, an dem man erkennen sollte, dass es auch nichts ändert, wenn man einfach nur Geld in Neuwagen pumpt. Es muss viel mehr passieren, vor allem das Ladenetz hätte diese Summe verdient.

15 Millionen Elektroautos bis 2030 geplant

Bis 2030 sollen 15 Millionen Elektroautos in Deutschland unterwegs sein, aber das erreicht man nicht, wenn man fast nur auf hohe Boni für Neuwagen setzt, die sich viele Hersteller selbst einstecken. Das „Drumherum“ wurde leider vernachlässigt.

Schade, dass diese 400 Millionen also einfach so in den Topf fließen, denn das ist nur kurzer Effekt, der bald wieder nachlassen wird. Wenn man also nicht ständig neues Geld nachreicht, ändert sich das nicht. Ich hoffe also wirklich, dass man für 2024 nicht vom Plan abweicht und lieber andere Anreize für Elektroautos schafft.

