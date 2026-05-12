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The Android Show: So verfolgt ihr das Google-Event

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Google News
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Nächste Woche findet die Google I/O statt, doch da das mittlerweile fast schon eine reine KI-Veranstaltung ist und die Android-News dort mit der Zeit untergegangen sind, hat Google ein weiteres Event ins Leben gerufen, die „The Android Show“.

Diese findet heute um 19 Uhr deutscher Zeit statt und kann live verfolgt werden. Es wird eines der bisher größten Updates für Android geben, so Google, aber keine Sorge, es kommt kein Liquid Glass, auch wenn das Android-Logo so aussieht.

Android 17, ganz viel KI in Android 17, hier und da ein paar optische Anpassungen, womöglich neue Details rund um Android XR für Brillen, vielleicht Details zu Android für PCs, das könnten die Themen des Events sein. Wir werden es verfolgen, aber dieses Mal nicht live, ich jedenfalls nicht, bei uns gibt es dann morgen die Details.

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12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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