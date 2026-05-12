7 vs. Wild: Wildcard-Staffel startet am 29. Mai bei Prime Video

Die neue Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild startet Ende Mai vorab bei Prime Video.

Ab dem 29. Mai veröffentlicht Prime Video die neue Wildcard-Staffel von 7 vs. Wild. Noch vor dem Start der regulären sechsten Staffel im Herbst treten dabei Teilnehmer aus der Community gegeneinander an. Der Gewinner der Staffel erhält einen festen Platz in der kommenden Hauptstaffel des Survival-Formats.

Zum Auftakt stehen zunächst drei Folgen bereit. Anschließend erscheinen laut Prime Video jeden Dienstag und Freitag weitere Episoden bis zum Finale am 12. Juni. Moderiert wird die Staffel von Survival-Experte Ed Stafford, der auch durch die sechste Staffel führen soll.

7 vs. Wild setzt erneut auf frühere Drehorte und Community-Kandidaten

Die Wildcard-Staffel führt die Kandidaten an bekannte Schauplätze aus früheren Staffeln zurück. Gedreht wurde laut Unternehmensangaben unter anderem in Schweden und Panama. Dort müssen die Teilnehmer verschiedene Challenges absolvieren, die an bekannte Momente aus den ersten beiden Staffeln angelehnt sind.

Wichtige Infos zur Veröffentlichung:

Start am 29. Mai bei Prime Video

Insgesamt sieben Folgen

Finale am 12. Juni

Gewinner erhält Platz in Staffel 6

Das Format 7 vs. Wild wurde ursprünglich 2021 auf YouTube veröffentlicht und erreichte laut Produktionsfirma bisher mehr als 380 Millionen Aufrufe. Ich denke, dass die zusätzliche Wildcard-Staffel vor allem langjährige Fans ansprechen dürfte, weil bekannte Orte und neue Kandidaten miteinander kombiniert werden.

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