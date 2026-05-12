SwitchBot bringt KI-Haustiere KATA Friends nach Europa – ab 599,99 Euro

Das Smart-Home-Unternehmen SwitchBot bringt mit KATA Friends neue KI-Haustiere für den Alltag auf den Markt.

SwitchBot hat mit Noa und Niko die neue Produktreihe KATA Friends vorgestellt. Die KI-gestützten Begleiter sollen laut Unternehmensangaben emotionale Interaktion, Sprachsteuerung und personalisierte Funktionen miteinander verbinden.

Zum Marktstart ist ein Verkauf über die offizielle Website geplant. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 599,99 Euro. Obendrauf kommen allerdings noch Kosten für ein Abonnement oder knapp 1000 Euro für einen Service-Einmalkauf.

Die Geräte verfügen über Kameras, Sensoren und mehrere berührungsempfindliche Bereiche. Dadurch reagieren sie auf Gesten, Sprache und Berührungen.

Laut SwitchBot können sich die Roboter selbstständig durch Wohnungen bewegen, Hindernissen ausweichen und eigenständig zur Ladestation zurückkehren. Zudem sollen sie verschiedene Personen im Haushalt erkennen und individuelle Verhaltensmuster speichern.

SwitchBot setzt bei KATA Friends auf lokale KI-Funktionen

Ein Teil der KI-Verarbeitung erfolgt direkt auf dem Gerät. Nach Angaben des Herstellers ermöglicht das integrierte Sprachmodell eine lokale Verarbeitung bestimmter Sprachfunktionen ohne dauerhafte Internetverbindung.

Zusätzlich unterstützen die Geräte Gesten- und Gesichtserkennung. Im sogenannten Chat Mode sollen natürliche Gespräche möglich sein. Zum Start werden laut SwitchBot Englisch und Japanisch unterstützt.

Wichtige Funktionen laut SwitchBot:

Sprach- und Gestensteuerung

Emotionserkennung über Stimmen

Individuelle Persönlichkeiten und Lernverhalten

Fotos und Tagebuchfunktionen

Ich finde den Ansatz interessant, weil SwitchBot den Fokus stärker auf Begleitung und Interaktion legt als auf klassische Smart-Home-Aufgaben. Entscheidend dürfte aber sein, wie zuverlässig die KI-Funktionen und die langfristige Nutzung im Alltag tatsächlich funktionieren.

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