Mercedes baut dem Papst ein Elektro-Papamobil

Mercedes liefert seit Jahren das Papamobil für den Papst und mit dem Schritt zu einer elektrischen G-Klasse, welche die Basis für das Auto ist, gibt es erstmals ein Elektro-Papamobil. Papst Franziskus ist also der erste Papst mit einem Elektroauto.

Ola Källenius bezeichnete es als „besondere Ehre für unser Unternehmen“ und bedankte sich „bei seiner Heiligkeit für das Vertrauen“. Man möchte damit auch „ein starkes Zeichen für Elektromobilität und Dekarbonisierung“ setzen, so Mercedes.

Und das hat die Marke derzeit bitter nötig, denn die Nachfrage nach Elektroautos muss besser werden und Mitbewerber wie BMW rennen Mercedes davon. Ob ein elektrisches Papamobil die Nachfrage ankurbelt? Ich gehe eher nicht davon aus.