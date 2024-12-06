Mobilität

Mercedes baut dem Papst ein Elektro-Papamobil

Autor-Bild
Von
|
Papamobil Elektro

Mercedes liefert seit Jahren das Papamobil für den Papst und mit dem Schritt zu einer elektrischen G-Klasse, welche die Basis für das Auto ist, gibt es erstmals ein Elektro-Papamobil. Papst Franziskus ist also der erste Papst mit einem Elektroauto.

Ola Källenius bezeichnete es als „besondere Ehre für unser Unternehmen“ und bedankte sich „bei seiner Heiligkeit für das Vertrauen“. Man möchte damit auch „ein starkes Zeichen für Elektromobilität und Dekarbonisierung“ setzen, so Mercedes.

Und das hat die Marke derzeit bitter nötig, denn die Nachfrage nach Elektroautos muss besser werden und Mitbewerber wie BMW rennen Mercedes davon. Ob ein elektrisches Papamobil die Nachfrage ankurbelt? Ich gehe eher nicht davon aus.

Herr Der Ringe Ring

Der Herr der Ringe: Eine neue und „epische Trilogie“ könnte kommen

Es ist eine gute Zeit für Fans von „Der Herr der Ringe“, denn es gibt viele Inhalte, sei es die…

6. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes baut dem Papst ein Elektro-Papamobil
Weitere Neuigkeiten
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste